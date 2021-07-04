Giriş Tarihi: 04.07.2021 09:27Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 09:33
Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...
Geçtiğimiz hafta Google'ın Chrome'a eklemek istediği birkaç yeni özellik ortaya çıkmıştı. Bu yenilik raporundan kısa süre sonra Chrome hakkında başka değişikliklerin de yolda olduğu görüyoruz. Son gelişmelere göre Google, kullanıcıları güvenli olmayan web sitelerinden uzak tutacak. Chrome'da HTTPS protokolüne sahip olan siteler gösterilecek. Yeni özelliğin detaylarına daha yakından bakalım.