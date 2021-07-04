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Giriş Tarihi: 04.07.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 09:33

Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Geçtiğimiz hafta Google'ın Chrome'a eklemek istediği birkaç yeni özellik ortaya çıkmıştı. Bu yenilik raporundan kısa süre sonra Chrome hakkında başka değişikliklerin de yolda olduğu görüyoruz. Son gelişmelere göre Google, kullanıcıları güvenli olmayan web sitelerinden uzak tutacak. Chrome'da HTTPS protokolüne sahip olan siteler gösterilecek. Yeni özelliğin detaylarına daha yakından bakalım.

Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Google Chrome en popüler web tarayıcılarından biri. Kullanıcı sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Google da en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için Chrome'u sürekli olarak geliştiriyor. Gerçi Chrome, RAM canavarı olmasından dolayı da eleştiriliyor. Eskisine göre RAM kullanımı biraz daha azaldı. Biz konumuza geri dönecek olursak, Chrome'un yeni bir özelliği ortaya çıktı.

Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Yayınlanan rapora göre Google Chrome, HTTPS-Only moduyla birlikte kullanıcıları güvenli olmayan sitelerden uzak tutacak. Özelliğin tarayıcıya ne zaman geleceği bilinmemekle birlikte bu yıl içinde ağustos ya da eylül aylarında çıkması bekleniyor.

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Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Öncelikle HTTP ve HTTPS'den kısaca bahsedelim. HTTP, bilgilerin nasıl aktarılacağını belirleyen bir iletişim protokolü olarak karşımıza çıkıyor ve girdiğimiz bilgileri şifreleme olmadan metin şeklinde aktarıyor. HTTPS ise SSL sertifikası kullanarak bilgilerin aktarıldığı iletişim ağında güvenli bir kanal oluşturup bu bilgilerin şifrelenerek iletilmesini sağlıyor. Bu sebeple alışveriş siteleri gibi hassas bilgilerinizi girmeniz gereken yerlerde HTTPS uzantısı kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmeniz gerekir.

Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Google Chrome, bu özellikle birlikte HTTP protokolüne sahip olan sitelere giriş yapmanızı aktif olarak engellemeye çalışacak. Chrome sizi HTTPS uzantılı olan siteye otomatik olarak yönlendirecek. Fakat girmek istediğiniz site HTTPS uzantısı kullanmıyorsa sitenin güvenli olmadığını gösteren bir uyarı ekranıyla karşılaşacaksınız. Özellik, şu anda son sürüm Chrome Canary tarayıcısında mevcut durumda.

Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Bundan sonra güvenli olmayan sitelerde...

Bunun yanı sıra HTTPS kullanmayan fakat yine de sürekli girdiğiniz bir site varsa istisna olarak kaydedebileceksiniz. Bunu yaptığınızda Chrome, daha sonra o siteye girmek istediğinizde sizleri uyarmayacak. Bu özelliğin hala geliştirilmekte olduğunu ve yeni Chrome sürümleriyle gelmesinin beklendiğini belirtelim. Bu da ağustos ve eylül aylarında paylaşılacak olan yeni sürümle birlikte özelliğin de erişime açılacağına işaret ediyor.

(Webtekno)

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