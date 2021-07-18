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Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 11:22

Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Google Haritalar veya orijinal adıyla Google Maps, oldukça popüler bir servis ve milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar gidecekleri bir yerin nerede olduğunu kolaylıkla bulabiliyor, rotalar üstünden gidebiliyorlar. Google, bu servisini geliştirmek için yeni özellikler üstünde çalışıyor. Fakat Haritalar ilginç bir haberle gündeme geldi. Dağcılar, Google Haritalar'ın İskoçya'da bulunan Ben Nevis Dağı'nın zirvesine giden yolda tehlikeli ve ölüme sebep olabilecek rotalar oluşturduğunu iddia etti.

Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Google Haritalar günlük olarak kullanılan oldukça yararlı bir servis. Google her geçen gün bu hizmetine yeni özellikler ekliyor. Son raporlara göre önümüzdeki haftalarda Haritalar'da yepyeni ve yararlı birkaç farklı özellik entegre edilecek. Ancak Google Haritalar'ın ölümcül olabilecek bir yanı keşfedildi, en azından iddialar bu yönde. İskoçya'da yaşayan bir dağcı grubu, Haritalar'ın kendilerine ölümcül olabilecek, hatta direkt uçurumlardan aşağı giden rotalar önerdiği için eleştiri yağmuruna tuttu.

Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

İskoçya merkezli bir dağ koruma vakfı John Muir Trust, Haritalar'ın Ben Nevis Dağı için önerdiği rotaların aşırı tehlikeli ve ölümcül olabileceğini iddia ediyor. Grup, An Teallach Dağı için önerilen bir rotanın kullanıcıları direkt olarak bir uçurumdan aşağısına yönlendirdiğini söylüyor.

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Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

John Muir Trust vakfında görev yapan bir koruma memuru olan Nathan Berrie, durum hakkında "Sıkıntı şu ki Google Maps bazen ziyaretçileri, muhtemelen en yakın otopark olduğu için Upper Falls otoparkına yönlendiriyor. Ama bu yol doğru yol değil ve genelde Steam Falls'a veya Ben Nevis'in güney yamaçlarına doğru giden deneyimsiz yürüyüşçülerle karşılaşıyoruz; bu rotanın zirveye gittiğine inanıyorlar" dedi.

Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Uzmanlar, deneyimli tırmanışçıların ve dağcıların bile Google Maps rotalarında sıkıntı yaşabileceklerini söylüyorlar. Dağ güvenliği danışmanı Heather Morning, konuyla ilgili şunları söyledi: "Google Maps'e Ben Nevis yazıp 'otomobil' simgesine tıklayınca rotanın bir haritası açılıyor ve sizi Glen Nevis'in başındaki bir otoparka götürüyor; buradan sonrası da zirveye giden yol olarak noktalarla işaretlenmiş oluyor."

Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Morning, açıklamasına şöyle devam etti: "En deneyimli dağcılar bile bu rotayı izlerken sıkıntı yaşar. Rota çok dik, taşlı ve yol bulunmayan bir araziyi işaretliyor ki burada görüş mesafesi iyi olsa bile doğru yürüyüş çizgisini bulmak zor olabilir. Buna bulutları ve yağmuru da ekleyince Google'ın yolu ölümcül oluyor."

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