Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Google Haritalar veya orijinal adıyla Google Maps, oldukça popüler bir servis ve milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar gidecekleri bir yerin nerede olduğunu kolaylıkla bulabiliyor, rotalar üstünden gidebiliyorlar. Google, bu servisini geliştirmek için yeni özellikler üstünde çalışıyor. Fakat Haritalar ilginç bir haberle gündeme geldi. Dağcılar, Google Haritalar'ın İskoçya'da bulunan Ben Nevis Dağı'nın zirvesine giden yolda tehlikeli ve ölüme sebep olabilecek rotalar oluşturduğunu iddia etti.