Google Haritalar dağcıları uçuruma yönlendirdi!

Google Haritalar günlük olarak kullanılan oldukça yararlı bir servis. Google her geçen gün bu hizmetine yeni özellikler ekliyor. Son raporlara göre önümüzdeki haftalarda Haritalar'da yepyeni ve yararlı birkaç farklı özellik entegre edilecek. Ancak Google Haritalar'ın ölümcül olabilecek bir yanı keşfedildi, en azından iddialar bu yönde. İskoçya'da yaşayan bir dağcı grubu, Haritalar'ın kendilerine ölümcül olabilecek, hatta direkt uçurumlardan aşağı giden rotalar önerdiği için eleştiri yağmuruna tuttu.