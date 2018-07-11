Google Haritalar'ın davetsiz misafiri

Japonya'nın Kumage bölgesinde çekim yapan Google Haritalar aracını takip eden bir sokak köpeği, popüler harita uygulamasının sokak görünümü özelliğinde davetsiz bir şekilde yer aldı. İnsanların evlerinden dünyayı gezmesine aracılık eden popüler akıllı harita uygulamalarından Google Haritalar'ın sokak görünümü özelliğinde bazen çok şaşırtıcı sahnelerle karşılışabiliyor. Google'ın sokak fotoğrafları çeken aracını uzun bir süre takip eden bir sokak köpeği kendisine popüler uygulamada yer buldu. Bu yüzden, Japonya'nın Kumage bölgesinde yer alan Kagoshima prefektörlüğü, sahip olduğu ilginç karelerle bir anda Google Haritalar'ın en çok görüntülenmek istenen bölgesi oldu. Dünyanın çok farklı yerlerindeki kullanıcılar, artık uygulamada bu bölgeyi şanslı köpeğin rehberliğinde dolaşıyor.