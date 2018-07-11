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Haritalar'ın davetsiz misafiri

'nın Kumage bölgesinde çekim yapan Haritalar aracını takip eden bir sokak köpeği, popüler harita uygulamasının sokak görünümü özelliğinde davetsiz bir şekilde yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 12:28
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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri
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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri

İnsanların evlerinden dünyayı gezmesine aracılık eden popüler akıllı harita uygulamalarından Haritalar'ın sokak görünümü özelliğinde bazen çok şaşırtıcı sahnelerle karşılışabiliyor.

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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri

'ın sokak fotoğrafları çeken aracını uzun bir süre takip eden bir sokak köpeği kendisine popüler uygulamada yer buldu.

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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri

Bu yüzden, 'nın Kumage bölgesinde yer alan Kagoshima prefektörlüğü, sahip olduğu ilginç karelerle bir anda Haritalar'ın en çok görüntülenmek istenen bölgesi oldu.

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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri

Dünyanın çok farklı yerlerindeki kullanıcılar, artık uygulamada bu bölgeyi şanslı köpeğin rehberliğinde dolaşıyor.

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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri
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Haritalar'ın davetsiz misafiri
Google Haritalar'ın davetsiz misafiri
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