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'dan son dakika kararı!

Googl son dakika kararıyla bir süredir devam ettirdiği yasağını kaldırdı.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 20:53
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
ABD merkezli teknoloji devi , kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza atttı ve yaklaşık bir yıldır süren yasağını kaldırdı.
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
Yapılan açıklamaya göre, , ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı.
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
’ın 'e uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında oluşan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu.
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınız için bilmeniz gerekenler...
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmaktan
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
Öncelikle yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.
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'dan son dakika kararı!
Google'dan son dakika Bitcoin kararı!
Söz konusu platformların işlem karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.
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