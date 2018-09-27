Google'dan son dakika Bitcoin kararı!

Googl son dakika kararıyla bir süredir devam ettirdiği Bitcoin yasağını kaldırdı. ABD merkezli teknoloji devi Google, kripto para dünyasını yakından ilgilendiren bir karara imza atttı ve yaklaşık bir yıldır süren Bitcoin yasağını kaldırdı. Yapılan açıklamaya göre, Google, Bitcoin ile ilişkili reklamlara yönelik uyguladığı engeli ani bir karar ile kaldırdı. Google’ın Bitcoin'e uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında oluşan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu. Peki Son dönemlerde pek çok kullanıcının yer aldığı bu dünyada dikkat etmeniz gerekenler neler? Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin işlemleri nasıl güvenli bir şekilde yapılır? İşte kripto para alım satımı ve yatırımınız için bilmeniz gerekenler... Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmaktan Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız. Söz konusu platformların işlem karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.