Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!

Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan uygulaması Türkiye'de kullanıma girdi. "Arts & Culture" (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin "selfie"sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor.