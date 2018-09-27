Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!

Google'ın sosyal medyada bir hayli popüler olan son uygulaması Türkiye'ye geldi. Google, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan uygulaması Türkiye'de kullanıma girdi. 'Arts & Culture' (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin 'selfie'sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor. ABD’li teknoloji şirketi Google, kullanıcıların tarihi eserlerdeki ikizlerini bulmasına imkan sağlayan uygulamasını ülkemizde kullanıma sundu Yüz tanıma teknolojisi kullanılan uygulamada, kişinin yüklediği fotoğraf, yazılımın veri tabanına kayıtlı dünya genelindeki 1000’den fazla müzenin sanat eserleri taranarak eşleştiriliyor. Kullanıcıya en çok benzeyen sanat eseri figürü bu sayede ortaya çıkarılıyor. Mobil dünyada gittikce popülerleşen uygulama ile ilgili deneyimlerini kullanıcılar sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Bazıları sonucu oldukça şaşırtıcı bulurken, bazı kullanıcılar ise uygulamanın başarılı bulmadıklarını ifade ediyor. İşte uygulama ile elde edilen karelerden bazıları...