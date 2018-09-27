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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!

'ın sosyal medyada bir hayli popüler olan son uygulaması Türkiye'ye geldi.

Giriş Tarihi: 27.09.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 22:09
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!

, kullanıcıların müzede sergilenen eserlerdeki ikizlerini bulmasına olanak tanıyan uygulaması Türkiye'de kullanıma girdi. "Arts & Culture" (Sanat ve Kültür) isimli uygulama yüz tanıma teknolojisi kullanarak, kişilerin "selfie"sini ve ünlü tabloları eşleştiriyor.

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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
ABD’li teknoloji şirketi , kullanıcıların tarihi eserlerdeki ikizlerini bulmasına imkan sağlayan uygulamasını ülkemizde kullanıma sundu
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Yüz tanıma teknolojisi kullanılan uygulamada, kişinin yüklediği fotoğraf, yazılımın veri tabanına kayıtlı dünya genelindeki 1000’den fazla müzenin sanat eserleri taranarak eşleştiriliyor.
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Kullanıcıya en çok benzeyen sanat eseri figürü bu sayede ortaya çıkarılıyor.
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Mobil dünyada gittikce popülerleşen uygulama ile ilgili deneyimlerini kullanıcılar sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Bazıları sonucu oldukça şaşırtıcı bulurken, bazı kullanıcılar ise uygulamanın başarılı bulmadıklarını ifade ediyor.
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'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
Google'ın müzedeki ikizinizi bulan uygulaması Türkiye'de!
İşte uygulama ile elde edilen karelerden bazıları...
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