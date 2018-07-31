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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...

açıklarında ilginç bir keşfedildi. Araştırmacılar en başta sandığı balıkla ilgili gerçeği görünce şaştı kaldı.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 31.07.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 11:31
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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

açıklarında yarısı , diğer yarısı olan tespit edildi. Balığın yunusla balinanın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı sanılıyor.

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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

Bilim insanları bir araştırma için açıldıkları sularında larla yüzen ancak farklı fiziksel özelliklere sahip tespit etti. Bulunan balığın kafasının kavun kafalı türüne benzediği ancak yunuslarınki gibi yüzgeçleri olduğu bildirildi.

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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

İncelemelerde kaba dişli türü ile kavun kafalı nın çiftleşmesinden meydana geldiği belirtilen balığın memeli olduğu kaydedildi. Balığın yeni bir tür olup olmadığı konusunda araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

ve ların çiftleşmesinden meydana gelen bir balığın ilk defa görülmediği, en son 1985 yılında görüldüğü açıklandı.

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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

Bu nedenle açıklarında görülen balığın çok nadir olduğu vurgulandı.

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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...
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Görenler şaşırdı! Yarısı diğer yarısı...
Görenler şaşırdı! Yarısı yunus diğer yarısı...

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