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Görenleri kendine hayran bırakan ler

Bazı ler var ki görenleri gerçek anlamda kendini hayran bırakıyor. İşte o saatler...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 19:46
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
Telefonlardan sonra ler de 'akıllanır' oldu. Telefon görüşmesi yapabildiğimiz kol saatiyle nabız ölçebiliyor, kaç kilometre koştuğumuzu hesaplayabiliyor ve hatta fotoğraf bile çekebiliyoruz. Ancak bazı saatler var ki teknolojisinden çok 'kıvrak zekasıyla' kendisine hayran bıraktırıyor. İşte dünyanın en sıradışı saatleri...
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
Güneş Sistemi'ni gösteren bir ...
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
Salvador Dali'nin ünlü tablosu Eriyen ler teması işlenmiş
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
Yüzsüz
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Görenleri kendine hayran bırakan ler
Görenleri kendine hayran bırakan saatler
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