Görenleri kendine hayran bırakan saatler

Bazı saatler var ki görenleri gerçek anlamda kendini hayran bırakıyor. İşte o saatler... Telefonlardan sonra saatler de 'akıllanır' oldu. Telefon görüşmesi yapabildiğimiz kol saatiyle nabız ölçebiliyor, kaç kilometre koştuğumuzu hesaplayabiliyor ve hatta fotoğraf bile çekebiliyoruz. Ancak bazı saatler var ki teknolojisinden çok 'kıvrak zekasıyla' kendisine hayran bıraktırıyor. İşte dünyanın en sıradışı saatleri... Güneş Sistemi'ni gösteren bir saat... Salvador Dali'nin ünlü tablosu Eriyen Saatler teması işlenmiş Yüzsüz Saat