Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!

Devir çok hızlı değişiyor ve günümüz çocukları için mobil ve teknoloji çağında doğdu dersek yanlış demiş olmayız. Geçmişte ise durum çok farklıydı. İşte günümüz çocuklarını çok şaşırtacak bilgiler. Tahmin edersiniz ki günümüz ile bundan bir 20 yıl öncesi bir hayli farklıydı. Mesela yaşı yetenler o zamanki telefonları bir düşünsünler. O zamanki cep telefonlarla şimdiki akıllı telefonlar birbirlerinden çok farklılar. İşte şimdiki gençlerin varlığına bile inanmayacağı eski telefonlar hakkında 9 şey; 1. Pilleri haftalarca giderdi Evet, bu durum günümüz gençlerine bir hayli uzak gibi duruyor. Zira günümüzde 1 günü tek şarjla bitiren telefonlar bile yok gibi bir şey. 2. En iyi telefon oyunu Snake yani hepimizin bildiği Yılan oyunuydu 3. Telefonlar şimdiki gibi birbirlerine benzemiyordu. Hemen hemen her telefon birbirinden farklıydı. 4. İnternet çalışmazdı. 1G ya da WAP günlerini hatırlayın. Eğer bir şekilde internete bağlanabilirseniz, gezegendeki en şanslı kişi sayılırdınız. Tabii ki şimdiki gibi telefonun internetinden video vs. izlemek o zamanlar hayal bile değildi. 5. Kimse dokunmatik ekran istemezdi. Evet, dokunmatik ekranlı telefonlara alışmak biraz zaman aldı. Bu tarz telefonlar ilk çıktığında pek tercih edilmemişti. 6. Windows kullanmak fütüristik kabul edilirdi. 2000'lerde çıkartılan Orange SPV isimli telefon Windows'Lu ilk telefon olarak biliniyor. Windows kullanmak ilk başlarda insanlar için çok büyük bir şeydi.