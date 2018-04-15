Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Günümüz ları bu lere inanamayacak!

Devir çok hızlı değişiyor ve günümüz ları için mobil ve çağında doğdu dersek yanlış demiş olmayız. Geçmişte ise durum çok farklıydı. İşte günümüz çocuklarını çok şaşırtacak ler.

Giriş Tarihi: 15.04.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 13:56
  • 1
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
Tahmin edersiniz ki günümüz ile bundan bir 20 yıl öncesi bir hayli farklıydı. Mesela yaşı yetenler o zamanki telefonları bir düşünsünler. O zamanki cep telefonlarla şimdiki akıllı telefonlar birbirlerinden çok farklılar.

İşte şimdiki gençlerin varlığına bile inanmayacağı eski telefonlar hakkında 9 şey;
  • 2
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
1. Pilleri haftalarca giderdi

Evet, bu durum günümüz gençlerine bir hayli uzak gibi duruyor. Zira günümüzde 1 günü tek şarjla bitiren telefonlar bile yok gibi bir şey.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
2. En iyi telefon oyunu "Snake" yani hepimizin bildiği "Yılan" oyunuydu
  • 4
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
3. Telefonlar şimdiki gibi birbirlerine benzemiyordu. Hemen hemen her telefon birbirinden farklıydı.
  • 5
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
4. İnternet çalışmazdı.

1G ya da WAP günlerini hatırlayın. Eğer bir şekilde internete bağlanabilirseniz, gezegendeki en şanslı kişi sayılırdınız. Tabii ki şimdiki gibi telefonun internetinden video vs. izlemek o zamanlar hayal bile değildi.
  • 6
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
5. Kimse dokunmatik ekran istemezdi.

Evet, dokunmatik ekranlı telefonlara alışmak biraz zaman aldı. Bu tarz telefonlar ilk çıktığında pek tercih edilmemişti.
  • 7
  • 10
Günümüz ları bu lere inanamayacak!
Günümüz çocukları bu bilgilere inanamayacak!
6. Windows kullanmak fütüristik kabul edilirdi.

2000'lerde çıkartılan Orange SPV isimli telefon Windows'Lu ilk telefon olarak biliniyor. Windows kullanmak ilk başlarda insanlar için çok büyük bir şeydi.
BİZE ULAŞIN