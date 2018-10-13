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  • Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

lar 29 milyon kullanıcısının bilgilerine sızdı

Sosyal paylaşım sitesi , ların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 10:18
Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

'tan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik açığından faydalanan kötü niyetli kişilerin 29 milyon hesaba eriştiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

'un üçüncü parti ile WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalarının söz konusu olaydan etkilenmediği belirtildi.

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Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Açıklamada, olaydan etkilenen kullanıcıların hesaplarına bilgilendirme mesajı gönderileceği ifade edildi.

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

ABD'nin Federal Bürosu'nun () konu ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

, 28 Eylül Cuma günü sosyal medya platformunun "Farklı Görüntüle" özelliğindeki bir güvenlik açığını kullanan kötü niyetli kişilerin en az 50 milyon kullanıcı hesabının erişim bilgilerini ele geçirmiş olabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı

Olayın ardından risk altında olduğu belirlenen 40 milyon kullanıcının daha hesapları askıya alınmıştı. (NTV)

Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdı
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