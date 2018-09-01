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Hayat kurtaran müthiş ler!

Bazı ler var ki gerçekten hayat kurtarıyor. İşte insan hayatını kurtaran müthiş ler.

Giriş Tarihi: 01.09.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 23:41
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir. Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak.
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Satın aldığınız kaşar peynirinin sahte olduğunu anlamak için çok kolay bir çözüm var! Peynirin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için aldığınız kaşarı bir dilim kesin ve çakmak ile yakın. Eğer kaşarınız alev alıyorsa o peynir sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Diğer yandan kaşarı yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyorsa kaşarınızda ekstradan bir katkı maddesi bulunmuyor.
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
İşte böyle!
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır. Örneğin yumurta kabuğunu ufalayıp toprağa serperseniz, bitkileriniz daha gür çıkar.
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Hayat kurtaran müthiş ler!
Hayat kurtaran müthiş pratik bilgiler!
Yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz.
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