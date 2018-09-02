IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!

Sony Xperia XZ 3



Sony'nin uzun süredir konuşulan yeni telefonu Xperia XZ 3 resmen tanıtıldı. Qualcomm'un şu an piyasada olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB hafıza yer alıyor.