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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!

Berlin'de gerçekleştirilen fuarında son teknolojik ürünler ve en yeni teknolojiler tanıtıldı. İşte fuara damga vuran teknoloji ve ürünler.

Giriş Tarihi: 02.09.2018 00:51 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 00:59
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Teknoloji dünyasının önde gelen fuarlarından birisi olan fuarında tanıtılan teknolojiler ve en çok ses getiren ürünler.
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!

Sony Xperia XZ 3

Sony'nin uzun süredir konuşulan yeni telefonu Xperia XZ 3 resmen tanıtıldı. Qualcomm'un şu an piyasada olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten gücünü alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB hafıza yer alıyor.

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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Bir süredir konuşulan 6 GB RAM ve 128 GB hafıza beklentisi de ortadan kalkmış oldu. Telefondaki hafıza kartı girişi ise 512 GB kapasiteye kadar destek sunuyor.
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Xperia XZ3 modelinde 6 inç boyutlu OLED ekran var. Sony’nin yeni amiral gemisi, kamera noktasında da bazı iyileştirmeler ile geliyor. XZ2 modelinde yer alan f/2.0 diyafram açıklığı sunan 19 Megapiksel çözünürlüklü kamerada, diyafram açıklığı geliştirildi ve bu değer f/1.8 seviyesine getirildi.
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Telefonun ön kamerası, 13 Megapiksel çözünürlüğe yükseltidi. Bir önceki modelde yer alan 960 FPS ve 4K HDR video çekim yetenekleri bu modelde de yer alıyor.
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Xperia XZ3, Qi kablosuz şarj özelliğine de kavuşurken, telefonun batarya seviyesi 3330 mAh seviyesine yükseltildi.
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'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
IFA 2018'de tanıtılan son teknoloji ürünler!
Sony’nin fuarında tanıttığı Xperia XZ3’ün fiyatı 900 dolar olarak belirlendi.
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