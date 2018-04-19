İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia

Yıllar önce çekilen o ikonik Ay fotoğrafıyla ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Evrende yalnız mıyız? Sorusu kuşkusuz pek çok araştırmacının sonucunu bulmak için can attığı yegane soruların başında geliyor. Ancak evrende yaşam olup olmadığına dair çok konuşulacak bir iddia geldi. 1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen bir kareyi yayınlayan komplo teoristleri gezegenimizin tek uydusunun bir kampa ev sahipliği yaptığı iddiasında. AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ Geçtiğimiz haftalarda 1969 yılında Apollo 11 ekibi ile birlikte Ay'a ayak basan Buzz Aldrin'in evrende yalnız olmadığımızı söylemesi oldukça konuşulmuştu. İddiaya göre, eski astronot yalan testinden geçti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında Ay’a da giden astronotların sesleri analiz edildi. Araştırmacılar, geçmişte katıldıkları görevde uzaylı veya tanımlanamayan cisim gördüklerini söyleyen astronotların seslerini analiz ederek sonucu açıkladı. Söz konusu teste Buzz Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper katıldı. Test sonuçları evrende yalnız olmadığımızı söyleyen astronotların gerçekten doğru söylediğini ortaya koydu. Aldrin, geçtiğimiz dönemde Uzayda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük sözleri ile büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.