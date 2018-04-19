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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia

Yıllar önce çekilen o ikonik fotoğrafıyla ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 19.04.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 19:54
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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia
"Evrende yalnız mıyız?" Sorusu kuşkusuz pek çok araştırmacının sonucunu bulmak için can attığı yegane soruların başında geliyor. Ancak evrende yaşam olup olmadığına dair çok konuşulacak bir iddia geldi.
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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia

1972 yılında 'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen bir kareyi yayınlayan komplo teoristleri gezegenimizin tek uydusunun bir kampa ev sahipliği yaptığı iddiasında.

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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia

AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda 1969 yılında Apollo 11 ekibi ile birlikte 'a ayak basan Buzz Aldrin'in evrende yalnız olmadığımızı söylemesi oldukça konuşulmuştu. İddiaya göre, eski astronot yalan testinden geçti.

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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında ’a da giden astronotların sesleri analiz edildi.
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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia
Araştırmacılar, geçmişte katıldıkları görevde uzlı veya tanımlanamayan cisim gördüklerini söyleyen astronotların seslerini analiz ederek sonucu açıkladı.
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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia
Söz konusu teste Buzz Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper katıldı. Test sonuçları evrende yalnız olmadığımızı söyleyen astronotların gerçekten doğru söylediğini orta koydu.
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İkonik fotoğrafı hakkında büyük iddia
İkonik Ay fotoğrafı hakkında büyük iddia
Aldrin, geçtiğimiz dönemde "Uzda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük" sözleri ile büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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