Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:42Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:45
İlk defa keşfedildi! Üç yıldızın yörüngesinde dönüyor
Son günlerde NASA, ESA ve daha birçok farklı isimden uzayda yapılan keşiflerle ilgili yeni haberler geliyor. ESA, BepiColombo'dan gelen ilk Merkür fotoğrafını paylaştı. Bununla birlikte 'evrenin parlak gözü' olarak tanımlanan sarmal bir galaksiyle ilgili çarpıcı bulgular yayınlandı. Şimdi UNLV (University of Nevada, Las Vegas) araştırmacıları bir ilke imza attı ve üç yıldızın yörüngesinde dönen ilk gezegeni keşfetti. İşte detaylar...