İlk defa keşfedildi! Üç yıldızın yörüngesinde dönüyor

İçinde bulunduğumuz Güneş sisteminde tek bir yıldız bulunuyor. Ancak gök bilimciler, bir fenomen olarak gözlemlediği GW Ori gibi yıldız sistemlerinin yarısının, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı iki ya da daha fazla yıldızdan oluştuğunu düşünüyor. Şimdiye kadar üç yıldızın yörüngesinde dönen hiçbir gezegen keşfedilmemişti. Ancak bu durum değişti.