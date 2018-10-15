İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!

Bazı fotoğraflar var ki insan beynini aldatan cinsten. Zira bu fotoğraflar hareketli gibi görünüyor ancak değiller. İşte sosyal medyada da çok popüler olan 22 optik illüzyon. Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor. Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor. Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor. Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz. Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz. Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor. Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)