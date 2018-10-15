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İnsan beynini aldatan müthiş lar!

Bazı fotoğraflar var ki insan beynini aldatan cinsten. Zira bu fotoğraflar hareketli gibi görünüyor ancak değiller. İşte sosyal medyada da çok popüler olan 22 .

Giriş Tarihi: 15.10.2018 21:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 21:06
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
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İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.
İnsan beynini aldatan müthiş optik illüzyonlar!
Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)
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