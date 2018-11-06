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tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

'da yine bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. bünyesinde yer alan Instagram'ın yeni profil tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 10:36
Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

profiliniz tamamen değişiyor! Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek!

Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

Hızla büyüyen sosyal medya platformu , kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan sızıntı ile birlikte Instagram'ın yeni profil tasarımını ortaya çıkartıldı.

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Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

Yeni profil tasarımına göre sosyal medya platformu, bu görüntüde görebileceğiniz üzere profil sayfalarında birkaç önemli dokunuşta imza attığını görülüyor.

Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen yeni tasarım ile birlikte daha sade ve minimal bir görünüme kavuşan profil sayfalarında, daha önceden simgeler ile belirtilen bölümlerin yazı ile belirtildiğini görüyoruz.

Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

Bunun haricinde ise biyografi kısmını ve takipçi sayısını profil sayfasının en tepesine taşıyan platform, "Profili Düzenle" seçeneğini ise biyogrofimiz hemen altına ortalamış durumda. Böylece profil sayfalarının en üst kısmı kalabalıktan kurtularak, oldukça şık ve anlaşılır bir görünüme kavuşuyor.

Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor
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Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

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