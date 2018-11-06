Instagram tamamen değişiyor! İşte yeni hali böyle görünüyor

Instagram'da yine bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. Facebook bünyesinde yer alan Instagram'ın yeni profil tasarımı ortaya çıktı. İşte detaylar... Instagram profiliniz tamamen değişiyor! Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek! Hızla büyüyen sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan sızıntı ile birlikte Instagram'ın yeni profil tasarımını ortaya çıkartıldı. Yeni profil tasarımına göre sosyal medya platformu, bu görüntüde görebileceğiniz üzere profil sayfalarında birkaç önemli dokunuşta imza attığını görülüyor. Henüz geliştirilme aşamasında olduğu belirtilen yeni tasarım ile birlikte daha sade ve minimal bir görünüme kavuşan profil sayfalarında, daha önceden simgeler ile belirtilen bölümlerin yazı ile belirtildiğini görüyoruz. Bunun haricinde ise biyografi kısmını ve takipçi sayısını profil sayfasının en tepesine taşıyan platform, 'Profili Düzenle' seçeneğini ise biyogrofimiz hemen altına ortalamış durumda. Böylece profil sayfalarının en üst kısmı kalabalıktan kurtularak, oldukça şık ve anlaşılır bir görünüme kavuşuyor. Instagram profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...