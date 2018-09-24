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'a herkesin beklediği özellik geliyor!

kullanıcılarının uzun zamandır beklediği repost özelliği sonunda platforma entegre olacak gibi görünüyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 00:14
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'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Instagram'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Kullanıcıların birçoğu Twitter'da olduğu gibi 'da da fotoğrafları yeri geldiğinde RT etmek daha doğrusu Repost etmek istiyor. Diğer bir deyişle paylaşılan bir fotoğrafı 'imzalı' bir şekilde kendi hesabından hızlıca paylaşmayı arzu ediyor.
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'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Instagram'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Ancak bugüne kadar bu desteği kullanıcılarına hiç sunmamıştı. Ta ki bugüne kadar!
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'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Instagram'a herkesin beklediği özellik geliyor!
3. parti yazılımlar sayesinde kullanılabilen repost özelliği, başka bir hesaptan paylaşılan bir içeriği direkt olarak kendi hesabınızdan paylaşmanızı sağlıyor. Uygulamanın doğasını bozma riskinden dolayı uzun süredir sisteme entegre edilmeyen bu özelliğin testleri kapalı kapılar ardında başlamış durumda.
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'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Instagram'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Öncelikli olarak onaylı beta ve işletme hesaplarına dağıtılması muhtemel olan bu güncellemeye ek olarak, başka özellikler de test altında. Test edilen özelliklerin başında, zamanlanmış paylaşım geliyor.
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'a herkesin beklediği özellik geliyor!
Instagram'a herkesin beklediği özellik geliyor!

Bu özellik aktif hale geldiğinde, tıpkı Facebook'ta olduğu gibi 'da da bir gönderinizi zamanlama özelliği, dilediğiniz gün ve saate yayınlanacak şekilde kurabilirsiniz.

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