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'a sürpriz özellik geldi

'a bugün itibarıyla kullanıcılar��n "hakkında" bölümüne ekleyebileceği ve aramalarda çıkabileceği "hashtag" ekleyebilme özelliği eklendi.

Giriş Tarihi: 22.03.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 12:28
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
'ın "Hakkında" bölümünde öncesinde sadece internet sitesi ve düzyazıya yer verilirken, yeni gelen özellikle kullanıcılar, hashtag'ler ve farklı Instagram hesapları yönlendirmeleri yazabilecek.
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
Bugün yapılan açıklamayla beraber bu özelliğin dağıtımına da başlandığı öğrenildi. Özellik, hem iOS, hem de Android platformları için sunulmuş durumda.
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte kullanıcıların dikkat etmesi gerek bir husus farklı hesap yönlendirmelerinde. Başka bir hesaba, kendi profilinde yer vermek isteyen kullanıcıların, o kişiye bir uyarı bildirimi gideceğini unutmamaları gerekiyor.
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
Bu uyarı bildiriminin gitmesinin sebebi ise kullanıcının rahatsız edilmemesi durumu. Eğer karşı taraf bu bildirimi onaylarsa kendi hesabında, o kişinin hesabı da görünebilecek.
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
Yönlendirmeler de böyle sağlanacak. Eğer karşı taraf bu teklifi reddederse eklenmek istenen hesap "Hakkında" bölümünde gözükecek, ancak, o hesaba ulaşma imkanı ortadan kalkacak.
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
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'a sürpriz özellik geldi
Instagram'a sürpriz özellik geldi
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