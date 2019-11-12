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  • Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

, , Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarıyla birlikte dünyanın en çok ilgi gören uygulamalarından biri olan 'da çok önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Bu değişikliğin kimi kullanıcıların hoşuna gitse de kimilerinin hiç de hoşuna gitmeyeceği aşikar. Peki dünyada yüz milyonlarca kullancııya sahip olan Instagram'ın yeni özelliği ne olacak? Eminiz siz de büyük bir merak içindesiniz. Yeni değişiklik paylaşılan fotoğrafların beğeni sayılarıyla ilgili olacak. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12.11.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 08:58
Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

'dan gelen resmi açıklamayla bir dönemin sonu geliyor.

Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

Kullanıcılar bakın artık neyi göremeyecek?

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Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da 'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

İşte 'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...

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