Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek
Instagram'da bir dönemin sonu! Bazılarının hoşuna gitmeyecek
Facebook, Twitter, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarıyla birlikte dünyanın en çok ilgi gören uygulamalarından biri olan Instagram'da çok önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Bu değişikliğin kimi kullanıcıların hoşuna gitse de kimilerinin hiç de hoşuna gitmeyeceği aşikar. Peki dünyada yüz milyonlarca kullancııya sahip olan Instagram'ın yeni özelliği ne olacak? Eminiz siz de büyük bir merak içindesiniz. Yeni değişiklik paylaşılan fotoğrafların beğeni sayılarıyla ilgili olacak. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 12.11.2019
08:30
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
08:58
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