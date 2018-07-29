Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da 'deja vu' modası!

'da bir kullanıcı diğer kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların nsaıl da birbirlerine benzediklerini gözler önüne koyuyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 22:52
  • 1
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
Sosyal medya 'daki karelerin tek elden çıkmışcasıa benzer olmasını gözler önüne seren 'Insta Repeat' isimli hesabı konuşuyor
  • 2
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
Adı açıklanmayan 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan kampanya tabiri caizse 'da 'deja vu' etkisi yaşatıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
Başka bir deyşile son dönemde hayli popüler olan hesap 'da klişelere başvuranların da korkulu rüyası olmuş durumda
  • 4
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
"Sosyal medya benzerliklerle kaynıyor. Ancak bunun farklı bir boyutu." diyen Insta Repeat, benzer mekanlardaki benzer fotoğrafları bir araya getiriyor.
  • 5
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
"Gez. Dolaş. Benzet." sloganı ile yayın hayatına devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farklı gönderide hesapların fotoğraflarını bir araya getirdi.
  • 6
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!

İşte ilgi çelen o karelerden bazıları... (NTV)

  • 7
  • 40
'da 'deja vu' modası!
Instagram'da 'deja vu' modası!
BİZE ULAŞIN