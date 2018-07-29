Instagram'da 'deja vu' modası!

Instagram'da bir kullanıcı diğer kullanıcıların paylaştığı fotoğrafların nsaıl da birbirlerine benzediklerini gözler önüne koyuyor. Sosyal medya Instagram'daki karelerin tek elden çıkmışcasıa benzer olmasını gözler önüne seren 'Insta Repeat' isimli hesabı konuşuyor Adı açıklanmayan 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan kampanya tabiri caizse Instagram'da 'deja vu' etkisi yaşatıyor. Başka bir deyşile son dönemde hayli popüler olan hesap Instagram'da klişelere başvuranların da korkulu rüyası olmuş durumda 'Sosyal medya benzerliklerle kaynıyor. Ancak Instagram bunun farklı bir boyutu.' diyen Insta Repeat, benzer mekanlardaki benzer fotoğrafları bir araya getiriyor. 'Gez. Dolaş. Benzet.' sloganı ile yayın hayatına devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farklı gönderide hesapların fotoğraflarını bir araya getirdi. İşte ilgi çelen o karelerden bazıları... (NTV)