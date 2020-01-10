Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Son yılların en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'ı hala bilmeyen kaldı mı? Sonradan katıldığı sosyal medya yarışında birden akıllı telefonların vazgeçilmezleri arasına girdi. 2010 yılında kuruduğunda güzel kareleri paylaşmak amacı taşıyan popüler uygulama şimdi bambaşka bir boyuta geçmiş durumda. Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da yıllar sonra düşüş başladı. Instagram yayına girdiği ilk günden bu yana hızla büyüyor. Ancak tarihinde ilk kez tablo tersine dönmeye başladı.