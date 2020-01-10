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'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Son yılların en fazla kullanılan sosyal medya uygulaması 'ı hala bilmeyen kaldı mı? Sonradan katıldığı sosyal medya yarışında birden akıllı telefonların vazgeçilmezleri arasına girdi. 2010 yılında kuruduğunda güzel kareleri paylaşmak amacı taşıyan popüler uygulama şimdi bambaşka bir boyuta geçmiş durumda. Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Instagram'da yıllar sonra düşüş başladı. Instagram yayına girdiği ilk günden bu yana hızla büyüyor. Ancak tarihinde ilk kez tablo tersine dönmeye başladı.

Giriş Tarihi: 10.01.2020 06:46 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 06:54
Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

yayına girdiği ilk günden bu yana hızla büyüyor.

Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Ancak tarihinde ilk kez tablo tersine dönmeye başladı.

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Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Uygulamanın 2018'deki büyümesi yüzde 10,1 olarak kaydedilirken 2019 için bu oran yüzde 6,7. Üstelik bununla da sınırlı kalmıyor. eMarketer'a göre tahminler uygulamanın büyümesinin giderek düşecek.

Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Peki 'a gelen yeni özelliğin farkında mısınız? Instagram'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil!

Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'da düşüş başladı! Popüler uygulama için kötü haber

'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

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