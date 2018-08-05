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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)

'a yakın zamanda yeni bir tuş daha eklendi. Eğer yanlışlıkla o tuşa basarsanız...

Giriş Tarihi: 05.08.2018 15:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2018 15:16
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
'a gelen yeni g�ncelleme kullanıcıların başını fena halde yakacak.
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Eğer 'da bu tuşa yanlışlıkla basarsanız bakın başınıza hi� ama hi� istemeyeceğiniz ne gelecek?
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
İşte 'ın �ok tepki toplayacak yeni g�ncellemesiyle gelen o 'ara bozacak' tuş...
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
'a girdiniz, fotoğraflara tek tek bakıyorsunuz.
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Hatta sonra takip ettiğiniz bir arkadaşınızın profiline giriyorsunuz.
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Ve bu tuşa yanlışlıkla basıyorsunuz.
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'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)
H�rriyet'in haberine g�re artık anında o kişiyi takip ettiğiniz arkadaşlarınızdan �ıkaracak.
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