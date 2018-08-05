Instagram'da eğer o tuşa basarsanız... (Ara bozacak tuş!)

Instagram'a yakın zamanda yeni bir tuş daha eklendi. Eğer yanlışlıkla o tuşa basarsanız... Instagram'a gelen yeni g�ncelleme kullanıcıların başını fena halde yakacak. Eğer Instagram'da bu tuşa yanlışlıkla basarsanız bakın başınıza hi� ama hi� istemeyeceğiniz ne gelecek? İşte Instagram'ın �ok tepki toplayacak yeni g�ncellemesiyle gelen o 'ara bozacak' tuş... Instagram'a girdiniz, fotoğraflara tek tek bakıyorsunuz. Hatta sonra takip ettiğiniz bir arkadaşınızın profiline giriyorsunuz. Ve bu tuşa yanlışlıkla basıyorsunuz. H�rriyet'in haberine g�re Instagram artık anında o kişiyi takip ettiğiniz arkadaşlarınızdan �ıkaracak.