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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü

kullanan hemen herkes merak etmiştir, paylaştığı nin izlenme sırasının neye göre yapıldığını. Nihayet bu soru bir cevaba kavuştu. İşte instagram'da hikayeleri izleyenlerin neye göre sıralandığının cevabı.

Giriş Tarihi: 27.07.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 19:06
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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü

özelliği ile sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça rağbet görüyor. Peki Instagram hikaye sıralaması neye göre yapılıyor? Profil görüntüleme sayısına göre yapıldığı düşünülen Instagram hikaye sıralaması gerçekte bakın neye göre yapılıyormuş?

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü

sıralaması neye göre yapılıyor sorusu pek çok kullanıcının kafasında cevaplanmayı bekleyen bir soru olarak yer alıyor. Instagram hikaye sırasının profil görüntüleme sıklığına göre sıralandığı düşünülse de gerçek daha farklıymış.

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


2016'da 'ler' özelliğini getirdi ve birçok kullanıcı, 'X kişi neden hikaye görüntülemede üst sırada yer alıyor?' sorusuyla modern zamanlar paranoyalarına bir yenisini daha ekledi.

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


kullanıcıları yeni bir paylaştığı zaman 24 saat süre ile hikaye profilde görünür hale geliyor ve hikayeyi izleyen kişilerin sıralı listesine erişilebiliyor.

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


Fakat 'ın görüntüleme sıralamasını nasıl bir algoritmaya göre düzenlediği tam olarak bilinmiyor. Instagram da bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü


Birçok kullanıcı, görüntüleme sıralamasının, profili en çok ziyaret eden kullanıcı başta olmak üzere listelendiğini düşünüyor.

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'da izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Fakat Instagram en azından, durumun böyle olmadığını söylüyor.
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