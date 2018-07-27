Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
Instagram kullanan hemen herkes merak etmiştir, paylaştığı hikayenin izlenme sırasının neye göre yapıldığını. Nihayet bu soru bir cevaba kavuştu. İşte instagram'da hikayeleri izleyenlerin neye göre sıralandığının cevabı.
Giriş Tarihi: 27.07.2018
19:01
Güncelleme Tarihi: 27.07.2018
19:06
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1
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Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü
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Instagram'da hikaye izlenme sıralaması neye göre yapılıyor! Sonunda çözüldü