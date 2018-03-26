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'dan bomba uygulama: Direct

'da mesajlaşmayı seviyorsanız size iyi bir haberimiz var. Direkt mesajlaşma için yeni uygulama Direct geliyor.

Giriş Tarihi: 26.03.2018 22:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 22:23
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct
Snapchat gibi açıldığında karşımıza direkt kamera çıkan uygulama, her gün kullandığımız üzerinde ki mesajlaşma özelliğini kaldırmak için atılan bir adımmış gibi gözüküyor. Uygulamanın App Store ve Google Play Store açıklaması şu şekilde:
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct
Eğlenceli mesajları daha önce hiç olmadığı kadar hızla oluştur ve paylaş.
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct
arkadaşların anında eklenir.
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct
• Özel yüz filtreleri, Boomerang ve ’ın yaratıcı araçları.
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct
• Arkadaşlarının resimlerini yeniden düzenle.
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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct

Bugün Android ve iOS için yukarıda bahsettiğimiz altı ülkede kullanıma sunulacak olan uygulamayı şu anda yüklerseniz, gelen kutusu uygulamasından kaybolur ve yalnızca Direct uygulamasından gelen mesajlarınıza erişebilirsiniz.

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'dan bomba uygulama: Direct
Instagram'dan bomba uygulama: Direct

Bir uygulamada hem gönderilerine bakıp hemde mesajlaşma yapabiliyorken, bunlar için artık iki uygulamaya birden ihtiyacımız olacak. (Hürriyet)

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