Instagram'ı İngilizce'den Türkçe'ye çevirme! Instagram'da Türkçe dil ayarı nasıl yapılır?

Son günlerde Instagram kullanıcılarının şikayeti var. Instagram'a gelen güncellemeden sonra, uygulamanın dil ayarı değişti. Birçok kullanıcı Türkçe yerine İngilizce Instagram'la karşılaştı. Bu yüzden kullanıcılar, otomatik olarak değişen dil ayarını eski haline çevirmenin yollarını arıyor. Oldukça basit bir işlemle İngilizce olan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Bunun için birkaç tıklama yapmanız yeterli. Instagram'ın dili nasıl değiştirilir? Nasıl Türkçe yapılır? İşte bu soruların cevabı rehberimizde yer alıyor.
Giriş Tarihi: 30.01.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 11:59