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in en tehlikeli leri açıklandı!

Anti şirketi McAfee her yıl gerçekleştirdiği araştırmasını bu yıl da yaptı ve in en tehlikeli leri listesini açıkladı. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 02.10.2018 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 14:00
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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Aktris Ruby Rose, şarkıcı-söz yazarı Avril Lavigne'ı in en tehlikeli sü listesinde geçti. McAfee, her yıl gerçekleştirdiği en tehlikeli ünlüler listesini bu yıl da paylaştı. Araştırma, ünlülerin isimlerinin geçtiği en riskli internet sitelerinin oranına göre listeyi şekillendiriyor.

İşte o liste;

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Brad William Henke

ABD'li oyuncu Fury ve Pasifik Savaşı gibi filmlerde rol almıştı.

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Kelly Ripa

Kelly Maria Ripa, Amerikalı aktris, dansçı, talk show sunucusu ve televizyon yapımcısı. Ripa, uzun süredir ABC'de sunuculuk yapıyor.

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Amber Heard

Amerikalı aktris. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yapmıştı. Son zamanlarda Aquaman ve Justice League gibi yapımlarda rol aldı.

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Kourtney Kardashian

Kourtney Mary Kardashian Amerikalı kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality show a çıkması ile bilinmektedir. Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir.

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Debra Messing

Amerikalı aktris. Grace Adler karakterini Will & Grace Amerikalı sit-com tarzı dizide canlandırmıştır. Ayrıca The Starter Wife dizisinde Molly Kagan'ı canlandırmaktadır.

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in en tehlikeli leri açıklandı!
İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Rose Byrne

Altın Küre Ödülüne aday gösterilmiş Avustralyalı oyuncu. Byrne ilk kez ekranlara Dallas Doll filmi ile çıkmıştır. Truva ve Ajan gibi birçok filmde rol aldı.

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