İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Aktris Ruby Rose, şarkıcı-söz yazarı Avril Lavigne'ı internetin en tehlikeli ünlüsü listesinde geçti. McAfee, her yıl gerçekleştirdiği en tehlikeli ünlüler listesini bu yıl da paylaştı. Araştırma, ünlülerin isimlerinin geçtiği en riskli internet sitelerinin oranına göre listeyi şekillendiriyor.

İşte o liste;