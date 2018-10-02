İnternetin en tehlikeli ünlüleri açıklandı!

Antivirüs şirketi McAfee her yıl gerçekleştirdiği araştırmasını bu yıl da yaptı ve internetin en tehlikeli ünlüleri listesini açıkladı. İşte o isimler... Aktris Ruby Rose, şarkıcı-söz yazarı Avril Lavigne'ı internetin en tehlikeli ünlüsü listesinde geçti. McAfee, her yıl gerçekleştirdiği en tehlikeli ünlüler listesini bu yıl da paylaştı. Araştırma, ünlülerin isimlerinin geçtiği en riskli internet sitelerinin oranına göre listeyi şekillendiriyor. İşte o liste; Brad William Henke ABD'li oyuncu Fury ve Pasifik Savaşı gibi filmlerde rol almıştı. Kelly Ripa Kelly Maria Ripa, Amerikalı aktris, dansçı, talk show sunucusu ve televizyon yapımcısı. Ripa, uzun süredir ABC'de sunuculuk yapıyor. Amber Heard Amerikalı aktris. İlk çıkışını 2004 yılında Billy Bob Thornton'ın başrol oynadığı sports drama filmi Friday Night Lights ile yapmıştı. Son zamanlarda Aquaman ve Justice League gibi yapımlarda rol aldı. Kourtney Kardashian Kourtney Mary Kardashian Amerikalı kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality show a çıkması ile bilinmektedir. Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. Debra Messing Amerikalı aktris. Grace Adler karakterini Will & Grace Amerikalı sit-com tarzı dizide canlandırmıştır. Ayrıca The Starter Wife dizisinde Molly Kagan'ı canlandırmaktadır. Rose Byrne Altın Küre Ödülüne aday gösterilmiş Avustralyalı oyuncu. Byrne ilk kez ekranlara Dallas Doll filmi ile çıkmıştır. Truva ve Ajan gibi birçok ünlü filmde rol aldı.