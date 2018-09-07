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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)

Herkes ve sosyal ağları kullanıyor ama platformlardaki detayları herkes bilmiyor. İnternette bunlara dikkat edin.

Giriş Tarihi: 07.09.2018 20:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 20:39
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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

'de hikayelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? 'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

'de hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

Yanlış. çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)
'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.
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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

Yanlış. hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir.

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te bunlara dikkat edin! ('da profilinize gizli gizli bakanlar...)
İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)
Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun şarjı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.
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