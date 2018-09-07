İnternette bunlara dikkat edin! (Instagram'da profilinize gizli gizli bakanlar...)

Herkes internet ve sosyal ağları kullanıyor ama platformlardaki detayları herkes bilmiyor. İnternette bunlara dikkat edin. Instagram'de hikayelerinize bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? WhatsApp'tan birini engellediğinizde gerçekten size artık yazamaz mı? Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişi çekmezsek telefona ne olur? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız... Instagram'de hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır. Yanlış. çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor. WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz. Yanlış. WhatsApp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır. Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir. Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun şarjı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.