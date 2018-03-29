İnternette fenomen olan matematik soruları!

İnternette devamlı olarak matematik soruları görüyoruz. Bu sorular göze kolay geliyor ancak çoğu insan yanılıyor... Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil. En basitlerinden bir tanesi... Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli? Dikkat! Bir önceki soru kadar basit değil. Burada soru işareti yerine gelecek sayıyı bulmak biraz daha karmaşık. Bu ekran görüntüsündeki '3'leri sayabilir misiniz? Dikkatli incelemeniz gereken bir matematik sorusu daha... Cevabınız '1' ise yanlış yerdesiniz. Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri her gün bir önceki günün iki katı boyuta ulaşıyor. 48 günde gölün tamamını kapladıklarına göre. Gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer? Yukarıdaki şekilde, soru işareti yerine gelmesi gereken rakamı bulun.