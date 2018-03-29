Türkiye'nin en iyi haber sitesi

te fenomen olan soruları!

te devamlı olarak soruları görüyoruz. Bu sorular göze kolay geliyor ancak çoğu insan yanılıyor...

Giriş Tarihi: 29.03.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 21:15
  • 1
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil.
  • 2
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
En basitlerinden bir tanesi... Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Dikkat! Bir önceki soru kadar basit değil. Burada soru işareti yerine gelecek sayıyı bulmak biraz daha karmaşık.
  • 4
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Bu ekran görüntüsündeki '3'leri sayabilir misiniz?
  • 5
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Dikkatli incelemeniz gereken bir sorusu daha... Cevabınız '1' ise yanlış yerdesiniz.
  • 6
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri her gün bir önceki günün iki katı boyuta ulaşıyor. 48 günde gölün tamamını kapladıklarına göre. Gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?
  • 7
  • 16
te fenomen olan soruları!
İnternette fenomen olan matematik soruları!
Yukarıdaki şekilde, soru işareti yerine gelmesi gereken rakamı bulun.
BİZE ULAŞIN