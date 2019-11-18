İnternette ne kadar zaman harcıyoruz? Şaşırtıcı rakamlar!
İnternette ne kadar zaman harcıyoruz? Şaşırtıcı rakamlar!
İnternette en çok zaman harcayan ülkeler hangileri? Türkiye'de vatandaşlar internette ne kadar süre kalıyor? Bu sorunun cevabı belli oldu! İnternette en çok zaman harcayan ülkeler belirlendi. Listede Türkiye üst sıralarda yer aldı. Türkiye internette ortalama kaç saatini harcıyor? İşte ülke ülke internette en çok vakit harcayan ülkeler. Öğrenince eminiz siz de bu kadar zaman harcandığına çok şaşıracaksınız. Kimi ülkeler günlerini internet başında geçiriyor desek de yanılmış olmayız.
Giriş Tarihi: 18.11.2019
08:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
09:14
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