İnternetten en çok alışveriş yapılan iller belli oldu

İNTERNETTEN EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN İLLER
Girişimcilerin e-ticarete olan ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:
"Sektörlere bakıldığında e-ticarette en çok işlem gören sıralamasında beyaz eşya ve küçük ev aletleri birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada moda-tekstil, üçünü sırada da elektronik eşyalar, bilgisayar ve cep telefonları satış işlemleri yer alıyor. Gıda ve süpermarket alışveriş harcamalarında çok büyük artış var. Özellikle kapanma dönemlerinde bu alanda harcamalar yapıldı. İl sıralamalarında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'yı görüyoruz. Bu konuda istatistikleri, derneğin çatısı altında takip ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de e-ticaretin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak."