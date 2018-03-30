iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

Apple bugün merakla beklenen iOS 11.3 güncellemesini tüm kullanıcıları için paylaştı. Peki bu güncelleme beraberinde neler getiriyor? Ayrıca güncellemeyi alacak cihazlar hangileri? Apple aylar önce kullanıcılarına iOS 11 güncellemesini yayınlamıştı ancak bunun üzerine birçok ara güncelleme daha yayınlandı. TÜM CİHAZLARA GELDİ Son olarak geçen gün sadece yeni iPad'i için iOS 11.3 güncellemesini dağıtan Apple, bugün itibarıyla bu güncellemesini destekleyen tüm cihazlarına getirdi. Ara güncellemelere göre birçok özelliğe sahip olan iOS 11.3 güncellemesiyle ilgili tüm detaylar ise şu şekilde; iOS 11.3 ÖZELLİKLERİ iOS 11.3, iMessage verilerini iCloud'da depolamanız ve telefon hafızasında yer açmanız da dahil olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Güncelleme ayrıca geliştiricilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ile daha fazlasını yapabilmelerini sağlayan ARKit'in yeni bir versiyonu olan ARKit 1.5'i getiriyor ve iOS kullanıcılarına piller hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmış olan Pil Sağlığı özelliğini içeriyor. iPhone X için dört yeni Animoji'yi tanıtıldı: aslan, ayı, ejderha ve kafatası Gizlilik konusunda, bir Apple özelliği kişisel bilgilerinizi kullanmak istediğinde, verilerinizin nasıl kullanılacağını ve nasıl korunacağını açıklayan ayrıntılı bir bilgi için bir bağlantı ile birlikte bir simge görünür. iPhone ve iPad'de yerleşik Mesajlar uygulamasında kolayca soru sormak, randevu almak ve satın alımlar yapmak için şirketlerle iletişim kurabileceksiniz. Sağlık uygulamasına birleştirilmiş zaman çizelgesinde sağlık kayıtlarına erişin ve laboratuar sonuçlarını, bağışıklamalarını ve daha fazlasını görüntüleyin