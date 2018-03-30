iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

iOS 11.3 ÖZELLİKLERİ

iOS 11.3, iMessage verilerini iCloud'da depolamanız ve telefon hafızasında yer açmanız da dahil olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Güncelleme ayrıca geliştiricilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ile daha fazlasını yapabilmelerini sağlayan ARKit'in yeni bir versiyonu olan ARKit 1.5'i getiriyor ve iOS kullanıcılarına piller hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmış olan "Pil Sağlığı" özelliğini içeriyor.