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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

bugün merakla beklenen 11.3 güncellemesini tüm kullanıcıları için paylaştı. Peki bu güncelleme beraberinde neler getiriyor? Ayrıca güncellemeyi alacak cihazlar hangileri?

Giriş Tarihi: 30.03.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 12:42
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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

aylar önce kullanıcılarına 11 güncellemesini yayınlamıştı ancak bunun üzerine birçok ara güncelleme daha yayınlandı.

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

TÜM CİHAZLARA GELDİ

Son olarak geçen gün sadece yeni iPad'i için 11.3 güncellemesini dağıtan , bugün itibarıyla bu güncellemesini destekleyen tüm cihazlarına getirdi.

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

Ara güncellemelere göre birçok özelliğe sahip olan 11.3 güncellemesiyle ilgili tüm detaylar ise şu şekilde;

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

iOS 11.3 ÖZELLİKLERİ

11.3, iMessage verilerini iCloud'da depolamanız ve telefon hafızasında yer açmanız da dahil olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Güncelleme ayrıca geliştiricilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ile daha fazlasını yapabilmelerini sağlayan ARKit'in yeni bir versiyonu olan ARKit 1.5'i getiriyor ve iOS kullanıcılarına piller hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmış olan "Pil Sağlığı" özelliğini içeriyor.

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

iPhone X için dört yeni Animoji'yi tanıtıldı: aslan, ayı, ejderha ve kafatası

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

Gizlilik konusunda, bir özelliği kişisel bilgilerinizi kullanmak istediğinde, verilerinizin nasıl kullanılacağını ve nasıl korunacağını açıklayan ayrıntılı bir bilgi için bir bağlantı ile birlikte bir simge görünür.

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11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)
iOS 11.3 sonunda yayınlandı! (Neler getiriyor? Hangi iPhone'lar alacak?)

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