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Haberler Galeri iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:13

13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

2021 yeni telefon modeli 13 için heyecanlı bekleyiş başladı. modellerine göre farklılık gösteren fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere iPhone 13 hakkında bilgiler teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. 6 Haziran tarihine kadar Apple tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? Haberimizde, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler yer alıyor.

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 çıkış tarihi çin geri sayım başladı. 2021'in ortasına gelinmesiyle birlikte " ne zaman çıkacak" sorusu da araştırma konusu oldu. Teknoloji markası , yeni ürünlerini her sene sonbaharda tanıtıyor ve tablet ile telefon gibi teknoloji ürünlerini satışa sunuyor. 2021 yılında beklenen iPhone 13 çıkış tarihi de gündem oldu. Peki, Apple bu sene bir sonraki modeli çıkaracak mı yoksa 12 serisi üzerinde düzenlemeler mi yapacak? İşte, "iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve iPhone 13 özellikleri hakkında detaylar...

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

MyDrivers sitesi tarafından paylaşılan habere göre 13 mini, , iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model satışa çıkacak. Bu zaten bilinen bir şeydi. önceki model sıralamasına aynen devam ediyor.

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iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 mini ve 'te 64/128/256 GB depolama alanı seçeneği ve 4 GB RAM olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı yer alacak. Bu iki modelde 6 GB RAM bulunulacak.

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

13 fiyat listesi ise şu şekilde:

iPhone 13 Mini

64 GB - 700 dolar
128 GB - 750 dolar
256 GB - 850 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13

64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar

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