iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

Apple 2021 yeni telefon modeli iPhone 13 için heyecanlı bekleyiş başladı. iPhone 13 modellerine göre farklılık gösteren fiyat listesi ve özellikleri başta olmak üzere iPhone 13 hakkında bilgiler teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. 6 Haziran tarihine kadar Apple tarafından yapılan açıklamalar ve medyada yer alan bilgilere göre, iPhone 13 ne zaman çıkacak ve iPhone 13 fiyatı ne kadar olacak? Haberimizde, 4 farklı model halinde çıkacağı belirtilen iPhone 13 özellikleri ve satış fiyatı hakkında bilgiler yer alıyor.