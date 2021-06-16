iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? iPhone 13 özellikleri nedir ve Türkiye satış fiyatı ne olacak?

iPhone 13 çıkış tarihi çin geri sayım başladı. 2021'in ortasına gelinmesiyle birlikte "iPhone 13 ne zaman çıkacak" sorusu da araştırma konusu oldu. Teknoloji markası Apple, yeni ürünlerini her sene sonbaharda tanıtıyor ve tablet ile telefon gibi teknoloji ürünlerini satışa sunuyor. 2021 yılında beklenen iPhone 13 çıkış tarihi de gündem oldu. Peki, Apple bu sene bir sonraki modeli çıkaracak mı yoksa 12 serisi üzerinde düzenlemeler mi yapacak? İşte, "iPhone 13 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu?" sorusunun yanıtı ve iPhone 13 özellikleri hakkında detaylar...