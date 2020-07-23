iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri yarışmasının (IPPAWARDS) kazananları bugün itibariyle açıklandı. İşte kazananlar... Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona iPhone 6s ile çekildi Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi Çocukların gözünden, Filipinler iPhone 6 Plus ile çekildi Kristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan iPhone X ile çekildi Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi Flamingolar iPhone 6s ile çekildi Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak iPhone X ile çekildi Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü Duvar Yok, Hindistan iPhone 6 ile çekildi Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi İsimsiz, Mindat, Myanmar iPhone 11 Pro Max ile çekildi