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Haberler Galeri iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

'nin kazananları belli oldu

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yarışmasının (IPPAWARDS) kazananları bugün itibariyle açıklandı. İşte kazananlar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:57
iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Joseph Cyr, Amerika Birleşik Devletleri, İkincilik ödülü - Gün batımı kategorisi Alacakaranlık Yansıması, Santa Catalina Mountains, Arizona 6s ile çekildi

iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Mary Joy Gaitano, Filipinler, Üçünülük ödülü - Çocuklar kategorisi Çocukların gözünden, Filipinler 6 Plus ile çekildi

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iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Kristian Cruz, United States, Birincilik ödülü - Seyahat kategorisi Geçmişten Bağımsız, Varanasi, Hindistan X ile çekildi

iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Ji Li, Çin, İkincilik ödülü - Hayvanlar kategorisi Flamingolar 6s ile çekildi

iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Saif Hussain, Irak, Yılın fotoğrafçısı üçüncülük ödülü Gençlik Şeyhi, Bağdat, Irak X ile çekildi

iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Artyom Baryshau, Rusya, Yılın fotoğrafçısı birincilik ödülü Duvar Yok, Hindistan 6 ile çekildi

iPhone Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Dan Liu, Çin, Birincilik ödülü - Seriler kategorisi İsimsiz, Mindat, Myanmar 11 Pro Max ile çekildi

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