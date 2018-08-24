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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)

'ın modelleriyle yapılan en hatalı davranışlar.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 23:38
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Bugünlerde herkes akıllı telefonuna adeta bir bebek gibi bakıyor. Koruma kılıfları, ekran kaplamaları, antivirüs programları derken liste uzayıp gidiyor.
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Aslında bu durumun en büyük sebeplerinden birisi cihazların son derece yüksek fiyatlara satılmaları.
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Diğer bir sebep de muhtemelen kullanıcıların kişisel bilgilerini mobil cihazlarında depolamaları ve bu bilgilerinbaşına bir şey gelmesini istememeleri. Pek de haksız sayılmazlar değil mi?
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Çevremizdeki kullanıcılarının genelinde gördüğümüz ve cihazın ömrünü kısaltan faktörler bir araya getirildi. Gözümüz gibi baktığımız bu cihazları asıl yıpratan şey bilinçsizce yaptığımız bazı davranışlar.
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Söz konusu bu davranışların neler olduğunu görmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.
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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)

iPhone'unu uzun süre açık tutmak

Herhangi bir takılma veya kasma olmadıktan sonra pek çok sahibi cihazı yeniden başlatmanın akıllarına bile gelmediğini, hatta birçok kullanıcı aldığı günden bu yana iPhone'unu hiç kapatmadığını dile getiriyor.

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ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)
Bu konuda gözardı edilen bir gerçek var. 'larımızın sağlıklı çalışabilmeleri için en azından haftada bir olmak üzere yeniden başlatılmaları gerekiyor. Süre uzadığı zaman özellikle batarya ciddi zarar görüyor. Elbette bu etkiler uzun dönemde ortaya çıkıyor. Bu yüzden cihazınızı en azından haftada bir kez yeniden başlatmanızı öneriyoruz.
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