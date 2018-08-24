iPhone ile bunları sakın yapmayın! (En hatalı davranışlar)

Apple'ın iPhone modelleriyle yapılan en hatalı davranışlar. Bugünlerde herkes akıllı telefonuna adeta bir bebek gibi bakıyor. Koruma kılıfları, ekran kaplamaları, antivirüs programları derken liste uzayıp gidiyor. Aslında bu durumun en büyük sebeplerinden birisi cihazların son derece yüksek fiyatlara satılmaları. Diğer bir sebep de muhtemelen kullanıcıların kişisel bilgilerini mobil cihazlarında depolamaları ve bu bilgilerinbaşına bir şey gelmesini istememeleri. Pek de haksız sayılmazlar değil mi? Çevremizdeki iPhone kullanıcılarının genelinde gördüğümüz ve cihazın ömrünü kısaltan faktörler bir araya getirildi. Gözümüz gibi baktığımız bu cihazları asıl yıpratan şey bilinçsizce yaptığımız bazı davranışlar. Söz konusu bu davranışların neler olduğunu görmek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz. iPhone'unu uzun süre açık tutmak Herhangi bir takılma veya kasma olmadıktan sonra pek çok iPhone sahibi cihazı yeniden başlatmanın akıllarına bile gelmediğini, hatta birçok kullanıcı aldığı günden bu yana iPhone'unu hiç kapatmadığını dile getiriyor. Bu konuda gözardı edilen bir gerçek var. iPhone'larımızın sağlıklı çalışabilmeleri için en azından haftada bir olmak üzere yeniden başlatılmaları gerekiyor. Süre uzadığı zaman özellikle batarya ciddi zarar görüyor. Elbette bu etkiler uzun dönemde ortaya çıkıyor. Bu yüzden cihazınızı en azından haftada bir kez yeniden başlatmanızı öneriyoruz.