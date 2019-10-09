iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!
iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!
Akıllı telefonlar günümüzde en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. Her çıkan yeni modelle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Bununla birlikte bazı akıllı telefon sahipleri, cihazlarının performansının düşmesinden ve şarjdan şikayet ediyor. Eğer iPhone'un şarjının azalmasından ve performansından memnun değilseniz, yapacağınız minik bir ayarla bu büyük dertten kurtulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.10.2019
10:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
11:04