Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Akıllı telefonlar günümüzde en büyük yardımcılarımızdan biri oldu. Her çıkan yeni modelle birlikte telefonlar yeni özellikler kazanıyor ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Bununla birlikte bazı sahipleri, cihazlarının performansının düşmesinden ve şarjdan şikayet ediyor. Eğer 'un şarjının azalmasından ve performansından memnun değilseniz, yapacağınız minik bir ayarla bu büyük dertten kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:04
iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Pek çok kişi farkında değil ama yapacağınız bu minik ayarla telefonunuz bakın nasıl hızlanacak? Hemen şimdi Ayarlar'a girin...

iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Şimdi de Genel kısmına dokunun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Daha sonra da seçeneğine girin.

iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.

iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Burada ayarınızın nasıl göründüğüne bakın.

iPhone kullananlar dikkat! iPhone'da bu ayarı kapalı tutun!

Kapalı ayarında olmasına dikkat edin!

BİZE ULAŞIN