HaberlerGaleriiPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz
iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz
iPhone kullanıcıları dikkat! Sizler belki iPhone'un birçok özelliğini kullandığınızı sanıyorsunuz. Ancak Apple'ın iPhone'ların içine gizlediği, birçok kişinin haberinin olmadığı bir takım özellikler var. Mesela cihazınızın sinyal gücü hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Fener gibi kullanabildiğiniz flaş ışığınde ince bir detay bulunuyor. Lafı fazla uzatmadan gizli özelliklere birlikte bakalım. İşte iPhone'ların pek bilinmeyen özellikleri...
Giriş Tarihi: 04.07.2020
13:53
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
14:04
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