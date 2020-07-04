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kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

kullanıcıları dikkat! Sizler belki iPhone'un birçok özelliğini kullandığınızı sanıyorsunuz. Ancak 'ın iPhone'ların içine gizlediği, birçok kişinin haberinin olmadığı bir takım özellikler var. Mesela cihazınızın sinyal gücü hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Fener gibi kullanabildiğiniz flaş ışığınde ince bir detay bulunuyor. Lafı fazla uzatmadan gizli özelliklere birlikte bakalım. İşte iPhone'ların pek bilinmeyen özellikleri...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 14:04
iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

'ın klasik bir huyu vardır. Herhangi bir ürünüyle ilgili belirli özellikleri tanıtır, ancak bazı özellikler hakkındaysa pek bilgi vermez. Apple'ın 'ların içine gizlediği bir takım ilginç özellikler var. Sizler için bunları listeledik.

iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

Önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.

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iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

Ardından ekrana böyle bir seçenek geliyor.

iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

Siz yukarı doğru beyaz rengi çıkardıkça aslında bakın ne oluyor?

iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

Yanan flaşın parlaklığı artıyor. Yani fenerinizin daha çok aydınlatmasını istiyorsanız bu ayardaki kutular tamamen beyaz olmalı.

Daha bitmedi!

iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

iPhone kullanıcılarının çoğu bunu bilmiyor! iPhone'da mesaj yazarken sıra dışı emojiler kullanabilirsiniz

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