iPhone'unuz yavaşladıysa bunları yapın

OTOMATİK GÜNCELLEMEYİ KAPATIN

Önceki sürümlerde olduğu gibi iOS 11, kullanıcının işlerini kolaylaştırmak için arka planda işleri yürütüyor. Örneğin arka planda uygulamaları otomatik olarak günceller. Fakat arka planda yapılan uygulama güncellemesi hem işlemciyi hem de pilin belirli bir kısmını kullanan bir işlemdir. Bu özelliği devre dışı bırakabilir ve uygulamalarınızı App Store aracılığıyla kendiniz güncelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar>iTunes ve App Store menüsüne girin. Otomatik İndirme başlığı altında bulunan Güncellemeler seçeneğini kapatın. Diğer üç seçenek ise yaptığınız tüm uygulama indirme ve satın alma işlemlerini otomatik olarak diğer cihazlarınız arasında senkronize eder. Onları da kapatmanız daha iyi olacaktır.