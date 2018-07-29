iPhone'unuz yavaşladıysa bunları yapın

EFEKTLERİ KAPATIN
Apple, iOS'a derinlik hissi vermek için çeşitli efektler kullanır. Bu hareket efektleri kullanım deneyiminin zengin olmasını sağlar, kopuk animasyonlar oluşturmazlar. Yine de devre dışı bırakılmaları, performansın artmasını sağlar. Hareketi Azalt seçeneğini aktif edebilirsiniz. Böylece paralaks efekti kapanır. Ayrıca bu seçeneği açtığınız zaman, alt kısımda Mesaj Efektlerini Otomatik Oynatma çıkıyor. Otomatik oynatma isminden belli olduğu üzere balon efektleri ve tam ekran efektlerini otomatik olarak gösterir. Eğer mesajlarda bu efektleri kullanmıyorsanız, kapatmanız daha iyi olacaktır. Erişebilirlik ekranında Hareketi Azalt'ın üstünde Kontrastı Artır diye başka bir sekme var. Buraya girin. Saydamlığı Azalt adında başka bir seçenek bulunuyor. Aktif ettiğiniz zaman okunurluğu artırmak için saydamlığı ve bulanıklığı azaltıyor, kontrastı artırıyor. Fakat iPhone'un performansını da hızlandırmaya yardımcı olabilir, çünkü işlemcinin grafiklerle ilgili daha az işlem yapmasını sağlıyor.