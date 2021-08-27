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Haberler Galeri Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi
Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:05

Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi

Uzmanlar, insan faktörünün doğal yaşam ve türler üstündeki etkilerini araştırıyor. Kısa süre önce bir grup bilim insanı dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, son yıllarda ışık kirliliğinin böceklerin görünürlüğünde "endişe verici" düşüşlere yol açtığını tespit etti. Bu durumun ekosistemi sarsıcı şekilde etkileyeceğini belirttiler.

AA
Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'de yapılan bir araştırmada, sokak lambalarının gece güvelerinin davranışlarını bozduğu ve tırtıl sayısını yarı yarıya azalttığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Science Advances'te yayınlanan çalışmalarında, ışık kirliliğinin yerel böcek popülasyonları üzerinde zararlı etkilerinin yanı sıra tırtıllarla beslenen kuşlar ve diğer türler için de olumsuz sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi

Erken saatlerde sokak lambalarını karartmak, hareket sensörleri takmak veya renk filtreleri kullanmak gibi kamu güvenliğini tehlikeye atmayan pratik çözümlerin mevcut zararları azaltabileceği ifade edildi.

Araştırma, arıların, karıncaların ve kın kanatlı böceklerin, memelilerden, kuşlardan veya sürüngenlerden sekiz kat daha hızlı yok olduğuna dikkati çekerek, karasinek ve hamamböceği gibi diğer türlerin ise hızla çoğalma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

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Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi

Böcek popülasyonlarının iklim değişikliği, doğal yaşam alanının kaybı ve böcek ilaçları gibi nedenlerle de azaldığı belirtiliyor.

2019'da yapılan bir bilimsel inceleme de böcek sayılarında dünya çapında ciddi düşüş olduğuna işaret etmişti.

Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi

Böcekler birçok kuş, amfibi, yarasa ve sürüngen için besin kaynağıyken, bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynuyor. Bu nedenle böceklerin yok olmasının ekosistemler için geniş kapsamlı sonuçları oluyor.

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