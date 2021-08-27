Giriş Tarihi: 27.08.2021 09:05Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 09:05
Işık kirliliği böcekleri yok ediyor! Bilim insanları bu durumun endişe verici olduğunu söyledi
Uzmanlar, insan faktörünün doğal yaşam ve türler üstündeki etkilerini araştırıyor. Kısa süre önce bir grup bilim insanı dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, son yıllarda ışık kirliliğinin böceklerin görünürlüğünde "endişe verici" düşüşlere yol açtığını tespit etti. Bu durumun ekosistemi sarsıcı şekilde etkileyeceğini belirttiler.