İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!

Sosyal medyada büyük ilgi gören psikoloji testi karşınızda. Siz bu resimlere baktığınızda ilk aklınıza gelen ne? Aşağıdaki resimlerde ilk bakışta gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken psikolojik test. Aslan Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir. Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz. Ördek İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var. Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz. İki timsah Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz. Kuş Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz. Köpek burnu Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar. Wolverine Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz. İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor. Resimde hangi hayvanı gördünüz? İşte kişilik testi Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor.