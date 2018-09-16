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İşte yı sallayan !

da büyük ilgi gören karşınızda. Siz bu resimlere baktığınızda ilk aklınıza gelen ne?

Giriş Tarihi: 16.09.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 22:34
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
Aşağıdaki resimlerde ilk bakışta gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. İşte da büyük ilgi çeken psikolojik test.
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!

Aslan

Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir. Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.

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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
Ördek

İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var. Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
İki timsah

Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz.

Kuş

Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
Köpek burnu

Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
Wolverine

Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz. İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor.
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İşte yı sallayan !
İşte sosyal medyayı sallayan psikoloji testi!
Resimde hangi hayvanı gördünüz? İşte kişilik testi

Objelere ya da fotoğraflara verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatıyor.
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