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'un serveti 150 milyar doları aştı

ABD'li e-ticaret devi 'un kurucusu ve Üst Yöneticisi 'un serveti 150 milyar doları geçti.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 09:40
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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı
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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı.

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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, , 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.

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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde 'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu.

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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

Piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen , 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

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'un serveti 150 milyar doları aştı
Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı

Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti.

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