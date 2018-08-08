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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar

Her yıl 'nda görmeye alışık olduğumuz "kaçan lar" haberleri haberleri gibi "kurban yakalama timleri" de bir klasik haline geldi.

Giriş Tarihi: 08.08.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 17:00
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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Erzincan'da, belediye görevlilerince oluşturulan yakalama timi, kaçan kurbanlıkları, kementli atlı görevlinin yanı sıra ve yardımıyla yakalayacak.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Kentte, belediye tarafından 'nda kaçan lıkların yakalanabilmesi amacıyla belediye görevlilerinden "kurban yakalama timi" oluşturuldu.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Bayram öncesi eğitimden geçen ve 6'sı silahlı, biri atlı, 2'si biri de kullanıcısı olan 10 kişilik ekip, lıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenmanlara başladı.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Erzincan Vedat Çimen Spor Tesisleri'nde sürdürülen antrenmanlarda, kaçan lıklara ucunda halka olan ip ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 6 kilometre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da yapıyor.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda atlı ekip ve ile takipler gerçekleştirmeyi hedefleyen tim, antrenmanlarını bayrama kadar düzenli devam ettirecek.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, antrenmanları izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ile ilgili hazırlıklara başladıklarını anlattı.

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Kaçan ları yakalamak için ve kullanacaklar
Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Bu çerçevede lıkların sevki sırasında yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek için oluşturdukları kurban yakalama timinin antrenmanlara başladığını aktaran Başsoy,

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