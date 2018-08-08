Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Her yıl Kurban Bayramı'nda görmeye alışık olduğumuz 'kaçan kurbanlar' haberleri haberleri gibi 'kurban yakalama timleri' de bir klasik haline geldi. Erzincan'da, belediye görevlilerince oluşturulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlıkları, kementli atlı görevlinin yanı sıra drone ve ATV yardımıyla yakalayacak. Kentte, belediye tarafından Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanabilmesi amacıyla belediye görevlilerinden 'kurban yakalama timi' oluşturuldu. Bayram öncesi eğitimden geçen ve 6'sı silahlı, biri atlı, 2'si ATV biri de drone kullanıcısı olan 10 kişilik ekip, kurbanlıkların doğru ve etkili müdahale teknikleriyle yakalanması için antrenmanlara başladı. Erzincan Vedat Çimen Spor Tesisleri'nde sürdürülen antrenmanlarda, kaçan kurbanlıklara ucunda halka olan ip ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 6 kilometre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da yapıyor. Özellikle araçların giremediği dar sokaklarda atlı ekip ve drone ile takipler gerçekleştirmeyi hedefleyen tim, antrenmanlarını bayrama kadar düzenli devam ettirecek. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, antrenmanları izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ile ilgili hazırlıklara başladıklarını anlattı. Bu çerçevede kurbanlıkların sevki sırasında yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek için oluşturdukları kurban yakalama timinin antrenmanlara başladığını aktaran Başsoy,