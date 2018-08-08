Kaçan kurbanları yakalamak için Drone ve ATV kullanacaklar

Erzincan Vedat Çimen Spor Tesisleri'nde sürdürülen antrenmanlarda, kaçan kurbanlıklara ucunda halka olan ip ile kement atmayı ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edileceğini uygulamalı öğrenen ekip, günde 6 kilometre koşunun yanı sıra şınav ve mekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da yapıyor.