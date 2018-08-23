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'un yeni savaş robotu:

Ünlü Rus silah üreticisi katıldığı fuarda yeni savaş robotunu tanıttı. İşte adlı robotun detayları.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 12:47
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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek
Rusya merkezli silah üreticisi , geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı. adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.
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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek

Rus silah üreticisi , devasa boyutta bir savaş robotu tanıttı. Dün Moskova'da yapılan Army-2018 Forumu'nda tanıtımı yapılan "" isimli savaş robotu 4,5 ton ağırlığında ve 4 metre yüksekliğinde.

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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek
Robotun üst kısmındaki kullanıcı kabini kurşun geçirmez renkli camlara sahip. Kontrol kabininden robotun sağ ve solda yer alan kolları sayesinde silah kullanılabilecek.
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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek

Şirketten yapılan açıklamada, "Antropomorfik (insan-biçimli ) kompleksi kullanmanın umut verici hedefi mühendislik ve savaş görevlerini yerine getirmektir" denildi.

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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek
Robotun yetenekleri hala geliştirme aşamasında, ancak Rus medya kuruluşu Meduza'nın aktardıklarına göre robotun daha iyi versiyonu Army-2020 Forumunda sergilenecek.
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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek
Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken ürünler arasında 4.5 ton ağırlığındaki insansı savaş robotu, AK-308 tüfeği, çevre dostu elektrikli motosiklet ile otomobil yer aldı
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'un yeni savaş robotu:
Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek
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