Kalashnikov'un yeni savaş robotu: Igorek

Ünlü Rus silah üreticisi Kalashnikov katıldığı fuarda yeni savaş robotunu tanıttı. İşte Igorek adlı robotun detayları. Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı. Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek’in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Rus silah üreticisi Kalashnikov, devasa boyutta bir savaş robotu tanıttı. Dün Moskova'da yapılan Army-2018 Forumu'nda tanıtımı yapılan 'Igorek' isimli savaş robotu 4,5 ton ağırlığında ve 4 metre yüksekliğinde. Robotun üst kısmındaki kullanıcı kabini kurşun geçirmez renkli camlara sahip. Kontrol kabininden robotun sağ ve solda yer alan kolları sayesinde silah kullanılabilecek. Şirketten yapılan açıklamada, 'Antropomorfik (insan-biçimli ) kompleksi kullanmanın umut verici hedefi mühendislik ve savaş görevlerini yerine getirmektir' denildi. Robotun yetenekleri hala geliştirme aşamasında, ancak Rus medya kuruluşu Meduza'nın aktardıklarına göre robotun daha iyi versiyonu Army-2020 Forumunda sergilenecek. Ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken ürünler arasında 4.5 ton ağırlığındaki insansı savaş robotu, AK-308 tüfeği, çevre dostu elektrikli motosiklet ile otomobil yer aldı