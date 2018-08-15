Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia

Ünlü girişimci Kim Dotcom, ABD ekonomisi, dolar ve kripto paralarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile gündemde. ABD’nin isteğiyle telif hakları ihlali ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanan Megaupload sitesinin kurucusu Kim Dotcom, ABD'de vergi mükellefi başına düşen borcunun 938 bin dolar olduğunu ve artık zor zamanların geldiğini öne sürdü. Dotcom Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Kripto ve altın alın, ABD Doları değersiz olacak. ABD ekonomik çöküşüyle tüm eski para birimleri çökecek. Zor zamanlar geliyor ancak bazı yatırımlarınızı krize hazırlarsanız iyi durumda olacaksınız' Dotcom, daha önce de ABD'nin borç yükünü, her yıl trilyon dolar artırarak yönetilemez hale getirdiğini ve hiçbir zaman ödeyemeyeceğini söylemişti. Şu anda Yeni Zelanda'da ikamet izniyle yaşayan Kim Dotcom, ABD yetkilileri tarafından Megaupload ile ilgili dolandırıcılık suçlamaları konusunda ABD'ye getirmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz ay, Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin Dotcom'u ABD makamlarına teslim etme kararını onayladı. Kim'in avukatının ise kararı ülkedeki Yüksek Mahkeme'ye taşıması bekleniyor. KİM DOTCOM KİMDİR? Kim Dotcom, kuşkusuz teknoloji dünyasının en enteresan figürlerinden biri! Peki Kim Dotcom nasıl Kim Dotcom oldu. İşte Dotcom'un ilginç yaşam öyküsü...