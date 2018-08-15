Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia

Ünlü girişimci , ABD ekonomisi, dolar ve kripto paralarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 12:53
  • 1
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu , kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ile gündemde.
  • 2
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
ABD’nin isteğiyle telif hakları ihlali ve kara para aklama gibi suçlardan yargılanan Megaupload sitesinin kurucusu , ABD'de vergi mükellefi başına düşen borcunun 938 bin dolar olduğunu ve artık zor zamanların geldiğini öne sürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Dotcom Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kripto ve altın alın, ABD Doları değersiz olacak. ABD ekonomik çöküşüyle tüm eski para birimleri çökecek. Zor zamanlar geliyor ancak bazı yatırımlarınızı krize hazırlarsanız iyi durumda olacaksınız"
  • 4
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Dotcom, daha önce de ABD'nin borç yükünü, her yıl trilyon dolar artırarak yönetilemez hale getirdiğini ve hiçbir zaman ödeyemeyeceğini söylemişti.
  • 5
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Şu anda Yeni Zelanda'da ikamet izniyle yaşayan , ABD yetkilileri tarafından Megaupload ile ilgili dolandırıcılık suçlamaları konusunda ABD'ye getirmeye çalışılıyor.
  • 6
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Geçtiğimiz ay, Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin Dotcom'u ABD makamlarına teslim etme kararını onayladı. Kim'in avukatının ise kararı ülkedeki Yüksek Mahkeme'ye taşıması bekleniyor.
  • 7
  • 10
'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia
Kim Dotcom'dan doların geleceğiyle ilgili şok iddia

KİM DOTCOM KİMDİR?

, kuşkusuz teknoloji dünyasının en enteresan figürlerinden biri! Peki Kim Dotcom nasıl Kim Dotcom oldu. İşte Dotcom'un ilginç yaşam öyküsü...

BİZE ULAŞIN