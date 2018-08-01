Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

Kim Kardashian West, kendisine ait resmi Instagram hesabı üzerinden kripto para dünyasına girişini Bitcoin ile yaptığını duyurdu. Son dönemde peş peşe kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin bu sefer ilginç bir haber ile gündemde. ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile kripto para dünayasına ilk adımını Bitcoin ile yaptığını duyurdu. Kim Kardashian kripto para piyasasına gireceği, bugün hikayeler kısmında attığı bir gönderiyle ortaya çıktı. Peki Bitcoin nedir ve nasıl bu kadar popüler oldu? İşte Bitcoin ile ilgili bilmeniz gereken her şey... Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.