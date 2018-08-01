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işine girdi!

West, kendisine ait resmi hesabı üzerinden kripto para dünyasına girişini ile yaptığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 10:38
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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

Son dönemde peş peşe kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren bu sefer ilginç bir haber ile gündemde.

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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

ABD'li reality şov yıldızı , hesabından yaptığı açıklama ile kripto para dünayasına ilk adımını ile yaptığını duyurdu.

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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

kripto para piyasasına gireceği, bugün hikayeler kısmında attığı bir gönderiyle ortaya çıktı.

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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!
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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

Peki nedir ve nasıl bu kadar popüler oldu? İşte Bitcoin ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

(sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir.

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işine girdi!
Kim Kardashian Bitcoin işine girdi!

Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

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