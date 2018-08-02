Korkutan küresel ısınma simülasyonu (Dünya yıldan yıla böyle ısınıyor)

NTV'ye göre özellikle Guam, Samoa ve Hawaii mercanlarında aşırı soluklaşma tespit edilmiş. 2014 – 2017 yılları arasında renk soluklaşmasının mercanları tehdit edecek boyutlara vardığı ve kısa aralıklarla kendini gösterdiğinden mercanların toparlanıp sağlığa kavuşmasının giderek zorlaştığı da Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin raporunda yer alıyor.