Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

"KOVİD-19 YAŞLILARDA KAYGI DÜZEYİNİ ARTTIRDI"



Yaşlıların salgında evde kalarak ve tüm tedbirlere uyarak büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini ama rutin sağlık kontrollerini yaptırmak konusunda da genel olarak çekinceli davrandıklarını anlatan Özmete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 yaşlılarda kaygı düzeyini arttırdı. Hareketsizlik, yalnızlık, belirsizlik, korku ve hastalıkla ilgili bilgi kirliliği gibi hususlar yaşlıları olumsuz etkiledi.

Bundan sonraki süreçte yaşlıların mental sağlığını korumak ve iyileştirmek için çok yönlü planlamalar yapılması gerekmektedir. Hem yaşlılara hem de yaşlılara bakım verenlere ev içinde sürdürülebilir egzersiz alışkanlığı kazandırılmalı; yaşlılar, toplu taşıma kullanmalarına gerek kalmayacak şekilde, evlerine yakın yerde, mahallede açık ya da yarı açık spor alanlarına gitmeleri için teşvik edilmelidirler."