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salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

salgınıyla birlikte insanlar evlerine kapandı. Bu dönemde internetin, görüntülü ve sesli mesajlaşma uygulamalarının kullanımı iyice arttı. İnsanlar aileleriyle, arkadaşlarıyla çeşitli mesajlaşma uygulamaları üstünden görüşüyorlar. Yaşlı insanların da internet kullanımı yükseldi. TÜİK verilerine göre genelinde 2015'te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranının, 2020'de yüzde 27,1'e yükselmiş durumda.

AA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:49
Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, TÜİK verilerine göre, 2015'te yüzde 5,6 olan 65-74 yaş grubunda internet kullananların oranının 2020'de yüzde 27,1'e yükseldiğine dikkati çekerek "Bu, ciddi bir artış. Verilerden görüyoruz ki yaşlılarımız Kovid-19 salgını sürecinde mesafeleri internetle aştı. Sevdiklerine teknoloji aracılığıyla yakınlaştı." dedi.

Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü de olan Özmete,18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, AA muhabirine, yeni tip (Kovid-19) salgınının yaşlı vatandaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'de 2006'dan itibaren uygulamaya alınan Yaşlanma Ulusal Eylem Planı doğrultusunda yaşlı refahı konusunda hızlı bir gelişme sağlandığını vurgulayan Özmete, yaşlılık alanında ciddi bilgi birikimi bulunmasına karşın Kovid-19 salgınının bilinmezleriyle birlikte yeni bir dönemi başlattığına işaret etti.

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Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

Huzurevlerinde alınan önlemler, Vefa Sosyal Destek Gruplarının evden çıkamayan yaşlılar için ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar, sağlık hizmetleri ve yaşlıların aşılama süreçlerinde 'nin dünyaya örnek olacak uygulamaları gerçekleştirdiğine dikkati çeken Özmete, salgının yaşlılar üzerinde sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da tahribatlar oluşturabildiğini kaydetti.

Özmete, "Yaşlılık döneminde mental sağlık sorunları yaygın görülmektedir. Kovid-19'un hızla yayılması, hastalığın özellikle yaşlılarda ağır seyretmesi, vefat oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle yaşlıların daha fazla maruz kaldığı izolasyon, mesafe ve karantina süreçleri, mental sağlığın kötüleşmesi riskini de artırabiliyor. Mevcut mental sağlık sorunu yaşayan yaşlılarda durumun kötüleşmesi, duygusal ve bilişsel işlevlerin bozulması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

"KOVİD-19 YAŞLILARDA KAYGI DÜZEYİNİ ARTTIRDI"

Yaşlıların salgında evde kalarak ve tüm tedbirlere uyarak büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini ama rutin sağlık kontrollerini yaptırmak konusunda da genel olarak çekinceli davrandıklarını anlatan Özmete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 yaşlılarda kaygı düzeyini arttırdı. Hareketsizlik, yalnızlık, belirsizlik, korku ve hastalıkla ilgili bilgi kirliliği gibi hususlar yaşlıları olumsuz etkiledi.

Bundan sonraki süreçte yaşlıların mental sağlığını korumak ve iyileştirmek için çok yönlü planlamalar yapılması gerekmektedir. Hem yaşlılara hem de yaşlılara bakım verenlere ev içinde sürdürülebilir egzersiz alışkanlığı kazandırılmalı; yaşlılar, toplu taşıma kullanmalarına gerek kalmayacak şekilde, evlerine yakın yerde, mahallede açık ya da yarı açık spor alanlarına gitmeleri için teşvik edilmelidirler."

Koronavirüs salgınında yaşlılar internete sarıldı! Kullanım oranı arttı

Yaşlı vatandaşların sağlıklı beslenmelerinin önemine de vurgu yapan Özmete, "Yaşlılarımızın Kovid-19 hakkında dezenformasyana maruz kalmamaları sağlanmalı. Salgın hakkındaki gereksiz ve fazla bilgi, yaşlıların bu konuda bilmedikleri kavramlarla karşılaşmaları da kaygılarını artırıyor." uyarısında bulundu.

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