HaberlerGaleriKoronavirüsünün (Kovid-19) kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!
Koronavirüsünün (Kovid-19) kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Kovid-19 neredeyse 40 milyon insana bulaştı, 1.1 milyon insanın ölümüne neden oldu. Aşı çalışmaları ise hızlı şekilde devam ediyor. Kısa süre önce Hacettepe Üniversitesi'nde Covid-19 aşısının ilk gönüllü uygulamasına başlanmıştı. Yeni tip koronavirüsüyle ilgili araştırmalar devam ediyor ve virüs hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Diğer yandan corona virüsle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kimilerine göre bu virüs biyolojik bir silah, kimine göreyse uzaydan geldi. İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe, Çin'e ekim ayında bir kuyrukluyıldız parçasının düştüğünü ve virüsün parçacıklarının içinde gömülü olabileceğini ileri sürmüştü. Koronavirüs hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İleri sürülenlere göre corona virüsü insan yapımı da değiş, doğal da değil! İşte dudak uçuklatan o iddia...
Giriş Tarihi: 17.10.2020
10:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
10:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ