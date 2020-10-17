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Koronavirüsünün (Kovid-19) kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. Kovid-19 neredeyse 40 milyon insana bulaştı, 1.1 milyon insanın ölümüne neden oldu. çalışmaları ise hızlı şekilde devam ediyor. Kısa süre önce Hacettepe Üniversitesi'nde aşısının ilk gönüllü uygulamasına başlanmıştı. Yeni tip koronavirüsüyle ilgili araştırmalar devam ediyor ve hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Diğer yandan virüsle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Kimilerine göre bu virüs biyolojik bir silah, kimine göreyse uzaydan geldi. İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe, Çin'e ekim ayında bir kuyrukluyıldız parçasının düştüğünü ve virüsün parçacıklarının içinde gömülü olabileceğini ileri sürmüştü. Koronavirüs hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İleri sürülenlere göre corona virüsü insan yapımı da değiş, doğal da değil! İşte dudak uçuklatan o iddia...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:37
Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Birçok konuda olduğu gibi virüsü için de komplo teorileri ortaya çıktı. Fakat virüsle ilgili yeni bir iddia ise bu işe bambaşka bir boyut ekledi.

Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Uzaylılar hakkındaki uçuk iddialarıyla gündeme gelen Scott Waring'e göre salgını uzaylılar tarafından izleniyor.

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Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Waring bu iddiasını da Dünya'nın yörüngesinde kısa süre önce keşfedilen yeni uydusuna dayandırıyor.

Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Ünlü komplo teorisyenine göre bu mini uydunun keşfedilme zamanı oldukça manidar.

Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Waring, salgının başlamasından sonra 2020 CD3 isimli küçük asteroidin ortaya çıktığını, belki de asteroidin uzaylıların gözlem uydusu olabileceğini ileri sürdü.

Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Waring, "İnsanlığın koronavirüsle savaşmasına tanık olmak için tam zamanında geldi. Bence bu tesadüf değil.

Koronavirüsünün Kovid-19 kaynağı ne hayvan ne de laboratuvar! Düşünülenden daha farklı!

Bu nesnenin bahsedildiği gibi ufak boyutlarda olmadığını düşünüyorum, daha büyük boyutta olabilir.

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