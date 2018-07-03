Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite

Spotify da modaya uydu ve kullanıcılarının internet kotalarını düşünen yeni versiyonu Spotify Lite'ı yayınladı. Peki Spotify Lite'ın özellikleri neler? Spotify Lite yayınlandı; ancak çok büyük eksiklerle. 100 MB'lık yükleme dosyasının 15 MB'a düştüğü düşünüldüğünde uygulamanın neredeyse yüzde 85 küçüldüğünü görüyoruz. Ancak bu küçülme beraberinde büyük kayıpları da getiriyor elbette. Örneğin Spotify'ın olmazsa olmaz özelliklerinden biri olan çevrim dışı müzik dinleme özelliği, Spotify Lite sürümünde yer almıyor; burada da amaç kullanıcıların internette veri tüketimi konusunda tasarruf etmesi. Ayrıca uygulama içerisinden yüksek çözünürlüklü oynatma özelliği de kaldırılmış. Bunu anlamak mümkün çünkü isminden de anlaşılacağı üzere bu bir “Lite” versiyon. Fakat çevrimdışı oynatma için aynı şeyi düşünmek pek mümkün olmuyor. Hafif sürümde eksik olan bir diğer özellik ise kablosuz ses cihazlarıyla iletişimi sağlayan Spotify Connect özelliği. Bunun yanı sıra Spotify'ı Premium hesabıyla kullananların da tam anlamıyla Spotify Lite'tan verim alamayacağı söylenebilir.