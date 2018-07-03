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Kota dostu Spotify yayınlandı:

Spotify da modaya uydu ve kullanıcılarının internet kotalarını düşünen yeni versiyonu 'ı yayınladı. Peki Spotify Lite'ın özellikleri neler?

Giriş Tarihi: 03.07.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 16:00
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
yayınlandı; ancak çok büyük eksiklerle. 100 MB'lık yükleme dosyasının 15 MB'a düştüğü düşünüldüğünde uygulamanın neredeyse yüzde 85 küçüldüğünü görüyoruz.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Ancak bu küçülme beraberinde büyük kayıpları da getiriyor elbette.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Örneğin Spotify'ın olmazsa olmaz özelliklerinden biri olan çevrim dışı müzik dinleme özelliği, sürümünde yer almıyor; burada da amaç kullanıcıların internette veri tüketimi konusunda tasarruf etmesi.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Ayrıca uygulama içerisinden yüksek çözünürlüklü oynatma özelliği de kaldırılmış.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Bunu anlamak mümkün çünkü isminden de anlaşılacağı üzere bu bir “Lite” versiyon.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Fakat çevrimdışı oynatma için aynı şeyi düşünmek pek mümkün olmuyor. Hafif sürümde eksik olan bir diğer özellik ise kablosuz ses cihazlarıyla iletişimi sağlayan Spotify Connect özelliği.
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Kota dostu Spotify yayınlandı:
Kota dostu Spotify yayınlandı: Spotify Lite
Bunun yanı sıra Spotify'ı Premium hesabıyla kullananların da tam anlamıyla 'tan verim alamayacağı söylenebilir.
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