Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

KUZEY KORE İNTERNETİ NASIL KONTROL EDİYOR?

Kuzey Kore'de tüm haberler aynı kaynaktan çıkıyor, radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptayamayacağı şekilde üretildiği ülke adeta tek sesli bir George Orwell ütopyası. Peki Kim Jong Un yönetimindeki ülkede internetin akıbeti ne?

Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren internet kısa sürede pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Ancak bu durum Kuzey Kore'yi pek de etkilemedi. Zira ülkede yaşayan 25 milyon kişinin internetin ne olduğuna dair fikri bile yok.