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'de fiyatları şaşırttı

liler 2013'ten beridir kullanabiliyor. Fakat akıllı satın almak ise kolay değil. İşte Kuzey Kore'deki akıllı telefon fiyatları ve en çok satan modeller...

Giriş Tarihi: 02.08.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 10:11
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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

5 yıldır kullanabilen Korelilerin, o günden bugüne popüler 5 akıllı unu mercek altına aldık.

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

Dış basında yer alan haberlere göre, gayrisafi milli hasılası 1.800 dolar olan ülkede ların maliyetlerinin 800 dolar civarında olduğu, yani bir li akıllı alabilmek için yıllık kazancının yaklaşık yarısını telefona vermek durumunda olduğu vurgulandı.

İşte Kuzey Kore'de en çok satan modeller...

Pyongyang Touch

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

Arirang

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

Azalea 3

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

The Arirang 171

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

Phurun Hanul H-1 / Sky Blue

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'de fiyatları şaşırttı
Kuzey Kore'de akıllı telefon fiyatları şaşırttı

KUZEY KORE İNTERNETİ NASIL KONTROL EDİYOR?

'de tüm haberler aynı kaynaktan çıkıyor, radyoların bile yurtdışından gelen yayınları saptayamayacağı şekilde üretildiği ülke adeta tek sesli bir George Orwell ütopyası. Peki Kim Jong Un yönetimindeki ülkede in akıbeti ne?

Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren internet kısa sürede pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Ancak bu durum Kuzey Kore'yi pek de etkilemedi. Zira ülkede yaşayan 25 milyon kişinin internetin ne olduğuna dair fikri bile yok.

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