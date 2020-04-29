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Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Sosyal medyada her an ilginç bir içerik ortaya çıkıp, kısa sürede popüler olabiliyor. Bir fotoğraf, video veya ilginç yazı viral olabiliyor. Bunun birçok örneğine daha önce şahit olduk. Şimdi de genç bir mühendisin limonla ateş yakması sosyal medyada konuşuluyor. Mühendis limonla nasıl ateş yakılabileceğini hesabında gösterdi ve kısa süre içinde bu içerik binlerce kez paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:59
Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek çözümü bakın nasıl gerçekleştiriyor...

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi
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Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

İşte bu şekilde...

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.

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