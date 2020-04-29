Haberler Galeri Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Limonla ateş yakılır mı? Genç mühendis bunu yaptı ve dünyayı şaşkına çevirdi

Sosyal medyada her an ilginç bir içerik ortaya çıkıp, kısa sürede popüler olabiliyor. Bir fotoğraf, video veya ilginç yazı viral olabiliyor. Bunun birçok örneğine daha önce şahit olduk. Şimdi de genç bir mühendisin limonla ateş yakması sosyal medyada konuşuluyor. Mühendis limonla nasıl ateş yakılabileceğini hesabında gösterdi ve kısa süre içinde bu içerik binlerce kez paylaşıldı.