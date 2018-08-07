Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Guizhou'da yaşayan Miao halkının en büyük derdi: açlık ve susuzluk… Zaten fakir olan bölge halkı son yirmi beş yılda yaşanan çölleşme ve kuraklık nedeniyle büyük bir yaşam savaşı vermekte. Yaşanan büyük felaketten çocuklar da etkileniyor ve yaşadıkları büyük sıkıntıların yanı sıra eğitim haklarından da mahrum kalıyorlar. Çin hükümetinin konuya duyarsızlığı nedeniyle 'iş başa düştü' diyerek harekete geçen Miao'lar çocukları için bir okul yapmaya karar veriyorlar. Üstelik bu okulu bir mağarada açıyorlar. Haliyle okulun adı da 'Orta Mağara İlk Okulu' oluyor. Orta Mağara İlk Okulu 1984 yılında açıldı. En parlak döneminde 8 öğretmen 186 çocuğa eğitim veriyordu. Bu okul olmasaydı bu çocukların hiçbir eğitim alma şansı olmayacaktı. Bir dağın yamacındaki devasa hacimli mağara içine tahta sınıflar inşa edilmiş. Teneffüsler için basketbol sahası da cabası. Dünyanın en sıradışı okullarından biri olan Orta Mağara İlk Okulu'nda dışardaki bunaltıcı sıcağa rağmen hava serin ve temiz. Öğretmenler mağaradaki akustiğin ders anlatmak için mükemmel olduğunu kanısındaydı.