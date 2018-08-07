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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

'da yaşayan halkının en büyük derdi: açlık ve susuzluk… Zaten fakir olan bölge halkı son yirmi beş yılda yaşanan çölleşme ve kuraklık nedeniyle büyük bir yaşam savaşı vermekte.

Giriş Tarihi: 07.08.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 16:01
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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Yaşanan büyük felaketten çocuklar da etkileniyor ve yaşadıkları büyük sıkıntıların yanı sıra eğitim haklarından da mahrum kalıyorlar.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

hükümetinin konuya duyarsızlığı nedeniyle 'iş başa düştü' diyerek harekete geçen 'lar çocukları için bir okul yapmaya karar veriyorlar.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Üstelik bu okulu bir da açıyorlar. Haliyle okulun adı da 'Orta Mağara İlk Okulu' oluyor.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Orta İlk Okulu 1984 yılında açıldı. En parlak döneminde 8 öğretmen 186 çocuğa eğitim veriyordu. Bu okul olmasaydı bu çocukların hiçbir eğitim alma şansı olmayacaktı.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Bir dağın yamacındaki devasa hacimli ie tahta sınıflar inşa edilmiş. Teneffüsler için basketbol sahası da cabası.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Dünyanın en sıradışı okullarından biri olan Orta İlk Okulu'nda dışardaki bunaltıcı sıcağa rağmen hava serin ve temiz.

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nın ii görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı
Mağaranın içini görenler şaşırdı! Olay ortaya çıkınca yetkililer el attı

Öğretmenler daki akustiğin ders anlatmak i mükemmel olduğunu kanısındaydı.

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